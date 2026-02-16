Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este lunes, 16 de febrero de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.660,27 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.09%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.11%. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.53%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.28%. La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos y estabilidad en algunos momentos. A pesar de los incrementos ocasionales, la tendencia general fue de disminución, lo que sugiere un posible debilitamiento de la moneda en el corto plazo. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este lunes, 16 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 366.027 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 732.054 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.830.135 pesos colombianos.