Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este jueves, 16 de abril de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.608,15 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.18%. La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones que incluyen tanto incrementos como descensos. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general sugiere una cierta volatilidad en el mercado. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial tener en cuenta que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este jueves, 16 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 360814.99 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 721629.98 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1804074.95 pesos.