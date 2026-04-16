Este jueves, 16 de abril de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.253,5 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.34%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.90%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 17.48%, es mayor que la volatilidad anual del 16.99%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad y algunos aumentos intermitentes. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja parece haber predominado, aunque los momentos de estabilidad y aumento indican que hay factores que podrían estar influyendo positivamente en su valor. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este jueves, 16 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 425,350 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 850,700 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2,126,750 pesos colombianos. Las personas que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: