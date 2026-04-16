Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este jueves, 16 de abril de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 722,86 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.98%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -2.63%. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 7.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.93%. La cotización del Real subió frente al peso colombiano. Además, en los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente positiva al experimentar varios aumentos, aunque también se registraron días de estabilidad y algunas caídas. Este comportamiento sugiere una fluctuación en el mercado, donde los incrementos podrían estar impulsados por factores económicos favorables, mientras que las caídas indican momentos de corrección. La combinación de estos movimientos refleja un panorama dinámico para la moneda en el corto plazo. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este jueves, 16 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 72,285,884.00 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 144,571,768.00 pesos y 500 reales tendrá un precio de 361,429,420.00 pesos.