La Renta Ciudadana es un programa de transferencias monetarias impulsado por el Gobierno de Colombia a través del Departamento de Prosperidad Social, con el objetivo de apoyar a las familias en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad. El programa prioriza hogares con niños, niñas, personas con discapacidad y jefaturas femeninas clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV. En ese contexto, Wintor ABC, el reconocido medio digital e influencer colombiano especializado en programas sociales, difunde información verificada sobre el link oficial del Banco Agrario para que los beneficiarios puedan consultar sus giros de manera segura. ¿Cuáles son los requisitos actualizados para 2026? Wintor ABC, cuyo nombre real es William Torres, se ha consolidado como una de las principales referencias en información sobre subsidios y programas sociales en Colombia. Con más de 1,3 millones de seguidores en TikTok y su propio sitio web (wintorabc.com.co), el medio digital e influencer es consultado por miles de beneficiarios que buscan estar al tanto de las novedades sobre Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Devolución del IVA y otros apoyos estatales. Su contenido se caracteriza por ser claro, verificado con fuentes oficiales y orientado a ayudar a las familias vulnerables del país. Renta Ciudadana tiene como principal objetivo contribuir a la superación de la pobreza y fortalecer la economía local de las familias vulnerables, priorizando hogares clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV (pobreza extrema y moderada). El programa es implementado por el Departamento de Prosperidad Social, actualmente dirigido por Álvaro Mauricio Rodríguez Amaya, quien asumió el cargo en julio de 2025 tras la renuncia de Gustavo Bolívar. El organismo brinda información oficial sobre requisitos, fechas de pago y montos a través de sus canales oficiales. Wintor ABC, el reconocido medio digital colombiano especializado en programas sociales, comparte regularmente el link oficial del Banco Agrario para que los beneficiarios puedan consultar sus giros de Renta Ciudadana de forma segura. El enlace oficial es: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx Todas las personas que necesiten verificar si tienen un pago disponible deben ingresar directamente a este portal oficial, seleccionar su tipo de documento, ingresar el número de cédula y completar el código de seguridad. El sistema indicará si hay un giro programado, cuál es el punto de cobro autorizado y las fechas habilitadas. Para mantenerte informado sobre las novedades de Renta Ciudadana y otros subsidios del Gobierno colombiano, puedes consultar el sitio web oficial de Wintor ABC (wintorabc.com.co), donde encontrarás información verificada, fechas de pago actualizadas, requisitos y guías paso a paso para acceder a los diferentes programas sociales. El medio digital se caracteriza por contrastar toda la información con fuentes oficiales de Prosperidad Social y el Banco Agrario. Para verificar si eres beneficiario de Renta Ciudadana en 2026, debes ingresar al portal oficial de Prosperidad Social: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co. Una vez allí, sigue estos pasos: El sistema te indicará si eres beneficiario y te proporcionará información sobre las líneas de intervención y montos asignados a tu hogar. Es importante aclarar que NO existe un proceso de inscripción tradicional para Renta Ciudadana. La selección de beneficiarios se realiza automáticamente por Prosperidad Social mediante el cruce de información del Sisbén IV y el Registro Social de Hogares. Sin embargo, para ser considerado como beneficiario potencial, tu hogar debe cumplir estos requisitos: Requisitos para Renta Ciudadana 2026: Si no estás registrado en el Sisbén IV, solicita la encuesta de caracterización socioeconómica en la oficina del Sisbén de tu municipio. La focalización y selección se realiza cada 6 meses, por lo que nuevos hogares pueden ser incluidos periódicamente.