Un país del sur aparece como el gran protagonista del crecimiento regional (Fuente: archivo).

La Ley de Alquileres se despide: se cancela el desalojo y los inquilinos se podrán quedar dos años más en las propiedades

Argentina se perfila como la economía de mayor expansión en toda América Latina durante los próximos dos años, según la más reciente actualización del Panorama Económico Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), que proyecta un crecimiento del 4 % tanto en 2026 como en 2027, superando con holgura a potencias regionales como Brasil y México.

El informe del organismo multilateral ubica a Argentina muy por encima del promedio latinoamericano, que sería de apenas 2,2 % en 2026, y también por encima del crecimiento esperado para las economías emergentes en general. En términos relativos, el país se consolida como el motor económico más dinámico del continente .

¿Por qué Argentina crecerá más que Brasil y México?

De acuerdo con el FMI, el fuerte desempeño de Argentina responde a un efecto rebote tras varios años de contracción, sumado a un proceso de normalización macroeconómica que incluye ajustes fiscales, cambios en la política monetaria y una reactivación progresiva del sector externo.

El organismo destaca que, luego de un periodo marcado por alta inflación y desequilibrios estructurales, la economía argentina muestra señales de mayor estabilidad, lo que estaría impulsando el consumo, la inversión privada y las exportaciones.

¿Cuánto crecerá la economía argentina en 2026 y 2027?

Las proyecciones oficiales del FMI son claras:

2026: crecimiento del 4 %

2027: crecimiento del 4 %

Estas cifras colocan a Argentina como el país con mayor expansión prevista en América Latina, incluso por encima del promedio mundial, lo que marca un cambio de escenario frente a la última década.

No es Brasil, ni México: este es el país latino que pisa fuerte y tendrá la economía más arrasadora de toda América latina.

¿Cómo le irá a Brasil según el FMI?

Brasil, la mayor economía de la región, tendrá un desempeño mucho más moderado. El FMI estima que su Producto Interno Bruto crecerá apenas 1,6 % en 2026 y 2,3 % en 2027, afectado por el endurecimiento de las condiciones financieras, una política fiscal menos expansiva y una desaceleración del consumo interno.

Aunque el organismo reconoce que Brasil mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, también advierte que su ritmo de crecimiento estará lejos del liderazgo regional.

¿Qué proyección tiene México para los próximos años?

México tampoco logra despegar con fuerza. El FMI proyecta un crecimiento de 1,5 % en 2026 y 2,1 % en 2027, con una economía altamente dependiente del desempeño de Estados Unidos.

Si bien el fenómeno del nearshoring sigue beneficiando al país, la baja inversión pública y las limitaciones estructurales impiden que México alcance tasas de expansión más agresivas .

¿Cuál será el crecimiento promedio de Latinoamérica?

En su informe, el FMI prevé que América Latina crecerá apenas 2,2 % en 2026 y 2,7 % en 2027, cifras inferiores al promedio de las economías emergentes, que se moverían alrededor del 4 %.

El bajo dinamismo regional se explica por factores como:

Baja productividad.

Escasa inversión privada.

Endeudamiento elevado.

Impacto de la desaceleración del comercio mundial.

¿Qué riesgos enfrenta la región según el FMI?

A pesar de las proyecciones positivas para Argentina, el organismo advierte que Latinoamérica sigue siendo vulnerable a varios riesgos externos, como una caída en los precios de las materias primas, un giro en los flujos de capital o un aumento de las tensiones geopolíticas.

También señala que sin reformas estructurales profundas, la región podría quedar atrapada en un ciclo de crecimiento bajo, insuficiente para reducir la pobreza y cerrar brechas sociales.

¿Argentina puede sostener este crecimiento a largo plazo?

El FMI aclara que el verdadero desafío de Argentina no será crecer, sino sostener ese crecimiento en el tiempo. La continuidad de las reformas, el control de la inflación y la estabilidad política serán claves para evitar un nuevo ciclo de crisis.

Si logra consolidar este nuevo escenario, Argentina podría convertirse en la principal economía emergente del continente en la próxima década, desplazando a los gigantes históricos de la región.

Con información de EFE.-