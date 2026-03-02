El sector retail se consolida como uno de los principales motores de la economía colombiana, gracias a su capacidad para dinamizar el consumo, generar empleo formal y aportar al crecimiento del Producto Interno Bruto. En medio de este panorama favorable, el Grupo Éxito anunció una nueva convocatoria laboral con más de 2000 vacantes disponibles en diferentes regiones del país. La oferta incluye cargos operativos, técnicos y profesionales, con salarios que pueden alcanzar e incluso superar los 7 millones de pesos mensuales, dependiendo del perfil. La compañía, que cuenta con cerca de 500 puntos de venta en alrededor de 100 ciudades, continúa fortaleciendo su estrategia de crecimiento y generación de empleo formal. Con esta nueva convocatoria, busca incorporar talento que contribuya a sostener sus resultados financieros positivos y su proceso de transformación en 2026. La convocatoria fue publicada a través de la plataforma Magneto e incluye oportunidades en ciudades como Bogotá, Medellín, Envigado, Rionegro, Bello, Armenia, Caldas, El Carmen de Viboral, Pereira y San Andrés y Providencia, entre otras. Las vacantes están dirigidas a perfiles operativos, técnicos y profesionales, con salarios que varían según el cargo, formación y experiencia requerida. Entre los cargos disponibles se encuentran: Las personas interesadas pueden consultar las ofertas directamente en la plataforma de empleo habilitada por la compañía, donde se detallan requisitos, condiciones contractuales y procesos de postulación. Con esta convocatoria, el Grupo Éxito reafirma su papel como uno de los principales generadores de empleo formal en el país, en medio de un sector retail que mantiene cifras positivas y perspectivas de crecimiento para 2026.