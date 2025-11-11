La discusión sobre la pensión de las mujeres en Colombia entra en una nueva etapa. La Corte Constitucional emitió un fallo que establece ajustes para las mujeres si no se aprueba la Reforma Pensional.

Se trata de una reducción progresiva que regirá tanto en el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones, como en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por fondos privados.

La Sentencia C-197 de 2023 determinó que, desde el 1 de enero de 2026, el número de semanas exigidas en el RPM disminuirá en 25 semanas cada año, hasta llegar a 1000 semanas en 2036.

Sentencia de la Corte otorga alivio a las mujeres

Desde 2026 comenzaría a regir esta sentencia que reduce gradualmente el número de semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez de las mujeres. La Corte estableció un esquema transitorio en caso de que no se apruebe una nueva ley; este mecanismo reducirá las exigencias hasta alcanzar las 1000 semanas en el mediano plazo.

Si se aplican las órdenes judiciales, muchas mujeres verán reducido el tiempo formal necesario para obtener su pensión. El cambio afectará tanto al régimen público de Colpensiones como al privado (fondos de pensiones).

El Congreso tiene plazo hasta finales de 2025 para emitir una norma con enfoque de género. Si no lo hace, la reducción automática comenzará conforme a los términos fijados por la Corte Constitucional.

Qué deben revisar las mujeres próximas a jubilarse

Es fundamental que las afiliadas revisen su historia laboral y soliciten actualizaciones en las bases de datos de Colpensiones o de su fondo privado. Muchas solicitudes de corrección evitan pérdidas en el conteo de semanas y en los montos. Presentar soportes laborales, cotizaciones y comprobantes de licencias o maternidad será clave.

Asesórate con tu entidad y consulta los canales oficiales para comprender cómo afectará el calendario de reducciones a tu situación. La edad mínima de pensión no cambia con estas medidas; lo que varía es el requisito de semanas. Planificar y verificar evita inconvenientes.

Riesgos, incertidumbres y próximos pasos en pensiones

Persisten dudas sobre la metodología de cálculo y la sostenibilidad del sistema si la reducción se aplica sin ajustes financieros. El proceso legislativo y las decisiones administrativas podrán modular los efectos. Por eso es importante seguir las normas oficiales y los comunicados de las administradoras.

Hacia finales de 2025 será clave estar atentos a las decisiones del Congreso y a los anuncios de la Corte y las entidades pensionales. Expertos aconsejan que las mujeres se mantengan informadas y conserven toda su documentación laboral.