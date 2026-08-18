El Ejecutivo ha confirmado la implementación de embargos a aquellos que figuran en el listado oficial de deudores tributarios.

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El Gobierno de Colombia continúa con su etapa de fiscalización tributaria, la cual intensifica las medidas que se toman contra aquellos que tienen deudas pendientes con el Estado. Entre las acciones a implementar se incluye el embargo de cuentas bancarias, dirigido a los contribuidores que se encuentren en el registro actualizado de morosos administrado por la DIAN.

El propósito primordial de esta política es cerrar el cerco a la evasión fiscal y garantizar que los impuestos adeudados sean efectivamente recaudados. Según manifestaron fuentes oficiales, la estrategia está orientada a fortalecer la disciplina tributaria y a enviar un mensaje claro sobre la relevancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales en el ámbito nacional.

Embargos y bloqueos en cuentas bancarias: cómo evitarlos y qué hacer

El esquema de embargos y suspensiones financieras, según lo indicado por la DIAN, se implementará de manera controlada y no arbitraria. Las autoridades tributarias tendrán la responsabilidad de supervisar y establecer los casos prioritarios basados en el historial de incumplimiento y en la falta de respuesta a notificaciones previas.

El énfasis estará dirigido a aquellos contribuyentes que han desatendido numerosos requerimientos de pago o que presentan obligaciones tributarias vencidas que superan los topes establecidos. En tales circunstancias, la DIAN procederá a adoptar medidas más rigurosas para garantizar la recuperación de las sumas adeudadas.

Desde el sector financiero, se ha señalado que las instituciones bancarias disponen ya de las directrices adecuadas y deberán llevar a cabo los bloqueos tan pronto como se registre oficialmente la orden.

Las acciones previstas incluyen, entre otras, las siguientes medidas:

Bloqueo integral de cuentas bancarias , impidiendo cualquier tipo de retiro, transferencia o pago.

Retención de saldos disponibles, que serán aplicados directamente a la cancelación de la deuda tributaria.

El Gobierno decretó que embargarán todas las cuentas bancarias que figuren en esta base de datos.

Lista de cuentas bancarias embargadas: ¿estás en el registro?

La lista de morosos publicada por la DIAN abarca tanto a personas naturales como jurídicas que presentan procesos tributarios abiertos o deudas pendientes de pago que se extienden por más de seis meses.

Adicionalmente, se incorporaron contribuyentes que no cumplieron con la presentación de declaraciones, a pesar de las notificaciones oficiales enviadas a lo largo del año.

Entre los perfiles más perjudicados se destacan:

Empresarios con obligaciones fiscales vencidas.

Personas naturales con impuestos de renta o IVA pendientes.

Usuarios que mantuvieron cuentas inactivas utilizadas para movimientos irregulares.

Los nombres de los contribuyentes embargados pueden ser consultados directamente en el portal oficial de la DIAN, en la sección correspondiente a procesos administrativos de cobro.

¿Cómo saber si tiene deudas con la DIAN?

Para determinar si un individuo se encuentra en la lista de morosos, se pueden seguir las siguientes recomendaciones:

Consultar el portal MUISCA de la DIAN o comunicarse mediante sus líneas oficiales: (601)7948883 o (601)489 9000.

Prestar atención a las notificaciones formales que puedan llegar por correo electrónico o a través del Auto Comisorio que presentarán los representantes durante las inspecciones.

En caso de que el contribuyente no emita una respuesta, el siguiente procedimiento consistirá en el embargo inmediato de los activos que se encuentren en las cuentas reportadas.

¿Por qué embargan cuentas bancarias y qué hacer?

El Gobierno ha expuesto que el objetivo primordial es cerrar el cerco financiero en relación con los evasores y robustecer la cultura tributaria en Colombia. La entidad ha señalado que la evasión fiscal conlleva a pérdidas significativas que repercuten en la inversión pública y en los programas sociales del Estado.

La suspensión de productos financieros es parte de un plan integral de la DIAN diseñado para depurar el sistema y asegurar la transparencia en las operaciones económicas.

Las principales causas que legitiman los embargos son:

Deudas tributarias no saldadas ante la DIAN.

Procesos judiciales o administrativos por incumplimiento financiero.

Uso indebido o inactividad prolongada de cuentas bancarias.

Reincidencia en la evasión o falsificación de información tributaria.

Se aconseja a la ciudadanía realizar un monitoreo regular de su estado tributario y dar respuesta a cualquier notificación girada por la DIAN o su entidad bancaria. En este sentido, las acciones preventivas más destacadas incluyen:

Pagar los impuestos pendientes o formalizar acuerdos de pago.

Revisar las comunicaciones emanadas por la DIAN.

Actualizar constantemente la información personal y fiscal.

Evitar movimientos financieros injustificados o cuentas inactivas.

Si se recibe una notificación de suspensión o embargo, es recomendable acudir de manera inmediata a la entidad financiera o solicitar asesoría legal para resolver la situación antes de que se ejecuten las sanciones correspondientes.

El Gobierno enfatizó que estas acciones no están orientadas a sancionar, sino a promover la responsabilidad fiscal y asegurar que los recursos públicos sean recaudados de forma equitativa y eficiente.

Si un ciudadano ha sido notificado de la medida, tiene la posibilidad de solicitar una revisión administrativa del proceso o gestionar un acuerdo de pago para rehabilitar el acceso a sus fondos. Una vez verificado el cumplimiento de la obligación tributaria, el banco podrá levantar el embargo y restablecer los servicios financieros.