Este lunes, 14 de septiembre de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 3.555,7 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del euro aumentó un 91.96%, pero en el último año cayó un 17.43%, mostrando un repunte reciente pese a un balance anual negativo.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 18.70%, es menor que su volatilidad anual del 22.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En la última sesión, la cotización del Euro bajó frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, el euro mostró volatilidad con predominio de caídas; tras dos subidas iniciales hubo una racha bajista a mitad del periodo y, pese a un repunte breve cerca del final, concluyó con balance negativo.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 14 de septiembre de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 355.570 pesos colombianos; 200 euros cuestan 711.140 pesos y 500 euros, 1.777.850 pesos, considerando un valor unitario de 3555.7 pesos por euro.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: