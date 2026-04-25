Colpensiones detalló quiénes recibirán el incremento del salario mínimo y quiénes tendrán ajuste por inflación.

Colpensiones confirmó que los pensionados recibirán un reajuste en su mesada durante 2026, aplicado de forma automática desde la nómina de enero. El incremento para las pensiones equivalentes a un salario mínimo se aplica en el mismo porcentaje definido para el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, mientras que otras mesadas se ajustan según el IPC.

El aumento del salario mínimo del 23% podría representar uno de los incrementos más elevados de los últimos años, aunque no todos los pensionados reciben ese mismo porcentaje, ya que las mesadas superiores a un salario mínimo se ajustan con base en el IPC.

Cuál es el aumento que reciben los pensionados con mesada mínima en 2026

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón, explicó que las pensiones equivalentes a un salario mínimo mensual se incrementan en 2026 en el mismo porcentaje que el Gobierno fijó para el salario mínimo, quedando ajustadas a $1.750.905, valor equivalente al salario mínimo vigente para 2026.

En términos absolutos, el incremento equivale a $327.405 mensuales adicionales para quienes percibían la mesada mínima en 2025. Este reajuste aplica a todas las modalidades de pensión: vejez, invalidez y sobrevivientes. Las mesadas adicionales, como la mesada 13 y, cuando corresponda, la mesada 14, también se reajustan según las reglas aplicables al incremento del año.

Colpensiones detalló quiénes recibirán el incremento del salario mínimo y quiénes tendrán ajuste por inflación. (Fuente: Inteligencia Artificial).

¿Todos los pensionados reciben el mismo aumento?

No. El porcentaje depende del valor de la mesada que cada pensionado recibe actualmente.

En Colpensiones, el 60,8% de las prestaciones se ajustan con base en el salario mínimo, mientras que el 39,2% restante se incrementa conforme al IPC. Las mesadas que superan un salario mínimo se reajustan con base en la variación del IPC del año anterior, que para el ajuste de 2026 corresponde al 5,1%.

El sistema establece además que las mesadas que queden por debajo del salario mínimo vigente deben ajustarse automáticamente hasta alcanzar ese valor. Colpensiones precisó que un pensionado que en 2025 recibía $2.000.000 pasará a recibir $2.102.000 en 2026, mientras que quien tenía una mesada de $2.500.000 verá su ingreso ascender a $2.627.500.