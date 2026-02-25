Miles de beneficiarios del programa Colombia Mayor se preparan cada mes para recibir el subsidio económico que entrega el Gobierno nacional. Sin embargo, uno de los requisitos fundamentales para poder acceder al pago sigue generando dudas entre los adultos mayores y sus familias. Para el ciclo de febrero de 2026, el Departamento de Prosperidad Social mantiene las condiciones habituales de identificación para el cobro del incentivo. Sin este documento, el beneficiario no podrá recibir el dinero correspondiente. La entidad ha reiterado que la validación de identidad es obligatoria en cada punto de pago autorizado en el país, por lo que es clave presentarse con la documentación exigida. El documento obligatorio para acceder al pago de febrero de Colombia Mayor es la cédula de ciudadanía original y física. Este es el único medio válido de identificación para verificar la identidad del beneficiario en los puntos de pago. Sin la presentación de la cédula en físico no es posible realizar la validación biométrica ni completar el proceso de entrega del subsidio. Las copias, fotografías digitales o contraseñas no sustituyen el documento original al momento del cobro. La cédula permite confirmar que la persona registrada en la base de datos corresponde al beneficiario activo del programa. Este control busca evitar suplantaciones y garantizar que el dinero llegue directamente al adulto mayor inscrito. Además, el documento es necesario tanto para el cobro presencial como para cualquier trámite relacionado con actualizaciones de datos, cambios de municipio o consultas ante las alcaldías y oficinas autorizadas. En caso de pérdida o robo del documento, el beneficiario deberá gestionar el duplicado ante la Registraduría Nacional antes de intentar cobrar el subsidio. Sin la identificación oficial vigente, el operador de pago no podrá entregar los recursos. Las autoridades recomiendan verificar con anticipación que la cédula esté en buen estado y vigente para evitar contratiempos durante el periodo de pagos de febrero. Los adultos mayores que quieran recibir los giros de Colombia Mayor deberán estar atentos al calendario de pagos oficial de Prosperidad Social: Podrán acceder al pago los adultos mayores que se encuentren activos en el listado de beneficiarios y cumplan con los requisitos del programa, como edad mínima y clasificación en el Sisbén dentro de los rangos establecidos. Prosperidad Social recuerda que el subsidio está dirigido a personas en condición de vulnerabilidad que no cuentan con pensión ni ingresos suficientes para su sostenimiento.