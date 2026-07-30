Luego de que el Consejo de Estado mantuviera vigente el aumento del salario mínimo de 2026 mientras continúa el proceso de nulidad, economistas revelaron la posible primera proyección para el ajuste de 2027.

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El salario mínimo en Colombia ya empieza a perfilar el debate de cara a 2027. Aunque todavía faltan varios meses para que inicie la negociación oficial entre el Gobierno, empresarios y sindicatos, ya surgió la primera estimación sobre cuánto podría aumentar la remuneración básica de los trabajadores.

El tema tomó fuerza luego de una reciente decisión del Consejo de Estado sobre el decreto que fijó el salario mínimo de 2026. Si bien el proceso judicial continúa, el alto tribunal permitió que el incremento vigente siga aplicándose mientras se resuelve el análisis definitivo sobre la legalidad de la norma.

En ese contexto, economistas comenzaron a plantear cuál podría ser el punto de partida para la próxima discusión salarial. Una de las primeras proyecciones habla de un incremento cercano al 7 %, porcentaje que serviría como base para la negociación del salario mínimo de 2027.

Luego de que el Consejo de Estado mantuviera vigente el aumento del salario mínimo de 2026 mientras continúa el proceso de nulidad, economistas revelaron la posible primera proyección para el ajuste de 2027.

Consejo de Estado mantiene vigente el salario mínimo de 2026 mientras avanza el proceso judicial

El Gobierno nacional estableció el salario mínimo para 2026 mediante los decretos 1469 y 1470 de 2025. La remuneración quedó fijada en $2.000.000, distribuidos entre un salario básico de $1.750.905 y un auxilio de transporte de $249.095, lo que representó un incremento del 23 % frente al año anterior.

Inicialmente, el Consejo de Estado había suspendido de manera provisional uno de los decretos y solicitó que el Ejecutivo expidiera una nueva regulación considerando variables como la meta de inflación del Banco de la República y la productividad calculada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Sin embargo, el pasado 17 de julio el alto tribunal revocó esa suspensión provisional, por lo que el aumento continúa vigente mientras se adopta una decisión definitiva sobre la demanda de nulidad.

Salario mínimo de 2027: economistas proyectan un aumento inicial del 7 %

Tras la decisión del Consejo de Estado, comenzaron a conocerse las primeras estimaciones sobre el incremento que podría discutirse para el salario mínimo de 2027. En diálogo con Portafolio, César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, señaló que el debate debería partir de un aumento equivalente a la inflación esperada para este año.

Según explicó el economista, si la inflación termina alrededor del 7 %, ese porcentaje debería ser el piso del ajuste salarial. Además, indicó que a esa cifra podría sumarse un punto adicional relacionado con el crecimiento de la productividad, variable que tradicionalmente también hace parte de la fórmula utilizada durante las negociaciones del salario mínimo.

¿Cuánto sería el salario mínimo de 2027 con un aumento del 7 %?

Si la negociación tomara como referencia un incremento del 7 % únicamente sobre el salario básico vigente de $1.750.905, el aumento sería cercano a $122.563. De esa manera, el salario base mensual alcanzaría aproximadamente los $1.873.468, sin incluir el valor que posteriormente se defina para el auxilio de transporte.

No obstante, esa cifra corresponde únicamente a un escenario preliminar planteado por analistas económicos y no constituye una decisión oficial. El monto definitivo dependerá de las conversaciones que sostengan el Gobierno nacional, los representantes de los trabajadores y los gremios empresariales durante la mesa de concertación que se desarrollará a finales de 2026.

Expertos insisten en que el aumento del salario debe estar ligado a la productividad

El debate sobre el salario mínimo también ha puesto nuevamente sobre la mesa el impacto que tienen los incrementos elevados sobre la economía y el mercado laboral. Diversos expertos consideran que los ajustes deben proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar mayores presiones sobre los costos de las empresas.

En ese sentido, Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado por Abelardo de la Espriella, afirmó en declaraciones a Caracol Radio que los incrementos salariales deberían responder principalmente a la inflación y a la productividad. Según explicó, aumentos muy por encima de esos indicadores pueden afectar la rentabilidad empresarial y limitar el crecimiento económico, por lo que defendió una política salarial basada en criterios técnicos y sostenibles.