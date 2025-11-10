El Gobierno Nacional confirmó que en enero de 2026 se aplicará un nuevo aumento del salario mínimo en Colombia, tal como se realiza cada año. Aunque el valor final aún no está definido, las negociaciones entre el Ejecutivo, los empresarios y las centrales obreras ya comenzaron y serán clave para determinar el ajuste que regirá a partir del próximo año.

De acuerdo con los analistas, el reto será mantener el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner presión sobre la inflación, que cerró 2024 en 5,20% según datos del DANE.

¿De cuánto será el salario mínimo 2026?

El salario mínimo legal (SML) para 2026 aún no tiene una cifra oficial, pero ya existen estimaciones que permiten trazar un panorama aproximado.

Según proyecciones de Bancolombia, el nuevo salario podría ubicarse entre $1.550.000 y $1.600.000, sin incluir el auxilio de transporte, que ascendería a unos $180.000.

Nelson Hernandez Chitiva

Si estas proyecciones se confirman, los trabajadores que ganan el mínimo recibirían cerca de $1.730.000 mensuales sumando el auxilio, un valor histórico para el país.

Sin embargo, la entidad financiera advirtió que un aumento de doble dígito podría mantener la inflación entre 4,1% y 4,48%, lo que dificultaría la reducción de tasas de interés por parte del Banco de la República.

Cómo será la negociación del salario mínimo 2026

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tiene plazo hasta el 30 de diciembre de 2025 para definir el nuevo monto del salario mínimo.

Si no se alcanza un consenso entre las partes, el presidente Gustavo Petro podrá fijarlo mediante decreto, como ha sucedido en años anteriores.

Antes del 15 de diciembre, cada sector deberá presentar sus propuestas:

Los sindicatos suelen plantear incrementos superiores al 12%.

Los empresarios , en cambio, proponen ajustes más moderados, alrededor del 9%, con el argumento de que un aumento elevado podría afectar la generación de empleo formal.

Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que el Gobierno buscará un aumento real por encima de la inflación, pero con prudencia para no alterar el equilibrio macroeconómico.

Auxilio de transporte 2026: cuánto podría subir

El auxilio de transporte, que beneficia a quienes ganan hasta dos salarios mínimos, también aumentará en enero de 2026.

Actualmente es de $200.000, y se estima que el nuevo valor se ubique entre $170.000 y $185.000, dependiendo del ajuste final del salario básico.

Con este incremento, los trabajadores que reciben el salario mínimo podrían superar los $1.700.000 mensuales al sumar ambos conceptos. Este monto busca compensar el impacto del costo de vida en rubros como transporte, vivienda y alimentación.

Cómo impactará el aumento en pensiones, arriendos y servicios

El incremento del salario mínimo no solo afecta los sueldos, sino también otros componentes económicos del país:

Pensionados : las mesadas se ajustan en la misma proporción, por lo que recibirán un incremento equivalente.

Arriendos y matrículas universitarias : podrían aumentar en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Servicios públicos y productos básicos: registrarán ajustes graduales conforme al alza del salario.

Aunque la inflación se ha moderado respecto a 2023, los hogares colombianos continúan enfrentando un alto costo de vida, por lo que el nuevo aumento buscará preservar el poder de compra sin generar nuevos desequilibrios económicos.

Qué viene en la discusión del salario mínimo 2026

Las conversaciones formales entre Gobierno, sindicatos y empresarios se desarrollarán durante las próximas semanas.

El punto central del debate será si el nuevo salario mínimo permitirá que el ingreso total, con auxilio incluido, supere los $1,7 millones, lo que marcaría un hito histórico en Colombia.

El desenlace dependerá del comportamiento de la inflación, la productividad laboral y el crecimiento económico de los últimos meses del año.