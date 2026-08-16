Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este domingo, 16 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

escorpianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este domingo para Escorpio

Para Escorpio, conviene apostar por la serenidad: tras la tempestad, la calma repone el orden y permite que el día fluya sin fricciones.

Lo vivido se transforma en tablas y experiencia, capital útil para encarar con temple los próximos retos que vayan surgiendo.

¿Cómo le irá en el trabajo este domingo a las personas de Escorpio?

Escorpio, este 2026-08-16 en el trabajo sentirás que tras la tempestad vuelve la calma: los asuntos regresan a su cauce sin complicaciones y podrás sacar partido de lo vivido, ganando tablas y experiencia para afrontar con confianza nuevos retos profesionales.

Escorpio: así te irá en el amor este domingo

Escorpio, hoy en el amor sentirás que, tras la tempestad, vuelve la calma: las emociones se ordenan y una conversación pendiente fluye sin complicaciones. Sabrás sacar partido de lo vivido, ganando seguridad y experiencia para encarar con confianza nuevos pasos en la relación o abrirte a alguien que te interesa.

Durante este día tu compatibilidad será más alta con Cáncer, signo que acompañará tu proceso con sensibilidad y calma; juntos permitirán que las aguas vuelvan a su cauce y convertirán lo aprendido en una conexión más profunda.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Escorpio

Para Escorpio, sus números de la suerte son 39, 59, 86 y 1; pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio, aprovecha la calma que regresa para cuidar tu bienestar: practica respiración consciente 5 minutos al día y retoma una actividad física suave, transformando la tensión reciente en energía para afrontar nuevos retos.