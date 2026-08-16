El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que brotan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por esa razón, es importante saber la predicción para las personas de Libra sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este domingo, 16 de agosto de 2026.

El horóscopo de este domingo para Libra

Para Libra, el día favorece poner límites con suavidad, priorizando el propio ritmo frente a presiones ajenas.

Si alguien se incomoda, esa reacción no pertenece a Libra; la calma se mantiene al sostener una negativa amable.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este domingo a las personas de Libra?

En el trabajo, Libra, este 2026-08-16 te favorece establecer límites: no aceptes tareas ni métodos impuestos si no te convienen; di “no” con amabilidad, protege tu tiempo y criterio y si alguien se molesta no será tu problema. Mantener tu autonomía te permitirá avanzar con más claridad y productividad.

Libra: así te irá en el amor este domingo

Libra, hoy en el amor te irá mejor si pones límites con cortesía: decir “no” a lo que no te apetece traerá calma y relaciones más honestas; quien esté a tu altura respetará tu ritmo sin dramas.

Compatibilidad del día: Acuario. Su espíritu independiente y abierto acompaña tu necesidad de equilibrio, favoreciendo acuerdos ligeros y afecto sin presiones durante esta jornada.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Libra

Para Libra, los números de la suerte "14, 83, 47, 64" pueden servir para atraer buena fortuna y equilibrio en decisiones, proyectos y finanzas.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Libra, cuida tu salud mental poniendo límites: di “no” con amabilidad cuando algo no te apetezca; así reducirás el estrés y tendrás energía para hábitos que te equilibran, como respirar profundo o dar un paseo.