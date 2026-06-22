Se acerca el tormentón del año con 48 horas de lluvias intensas, abundantes precipitaciones y cielo cubierto: las zonas más afectadas

La agenda astronómica internacional ha vuelto a centrar la atención en un eclipse solar, el cual ya genera expectativa tanto entre expertos como entre observadores ocasionales. La fecha ya confirmada ha renovado el interés por un fenómeno que conjuga precisión científica, admiración y un espectáculo natural que resulta difícil de contemplar.

A pesar de que faltan varios años para su realización, este evento comienza a impactar en los planes de observación y desplazamientos internacionales. Su singularidad no reside únicamente en la duración, sino en una serie de factores que no se reproduce en un futuro cercano, lo que explica el aumento de la atención incluso antes de que el fenómeno se aproxime en el calendario.

Atención: cuándo será el eclipse solar más largo del siglo

La estudios astronómicos indican que los eclipses que presentan estas características son altamente inusuales. De acuerdo con la NASA, se ha señalado que la duración prevista de la fase de totalidad no se repetirá en muchas décadas y que, en registros históricos, solamente el eclipse total de 1991 alcanzó una mayor duración.

La NASA ha confirmado que el 2 de agosto de 2027 se producirá un eclipse solar total de duración excepcional. La fase de totalidad superará los seis minutos, un intervalo poco común que lo posicionará como el eclipse más extenso del siglo XXI y uno de los fenómenos astronómicos más prolongados que se han documentado en tiempos contemporáneos.

La cuenta regresiva para el eclipse solar total de 2027 ya comenzó: ¡un evento único! Shutterstock

Eclipse solar 2027: por qué será un evento histórico e imperdible

La notable singularidad de este eclipse radica en una combinación muy precisa de variables astronómicas que coincidirán el mismo día:

La trayectoria de la sombra lunar atravesará zonas cercanas al Ecuador , donde la geometría orbital favorece períodos más prolongados de oscuridad total.

La Tierra estará cerca del afelio , su punto más alejado del Sol, lo que hará que el astro se perciba sutilmente más pequeño desde nuestro planeta.

La Luna se ubicará próxima al perigeo, incrementando su tamaño aparente y permitiendo una cobertura total más extensa del disco solar.

Gracias a modelos matemáticos consolidados y a leyes físicas bien establecidas, los astrónomos pueden calcular con alta precisión la fecha, duración y recorrido del eclipse, con márgenes de error mínimos.

Mapa del recorrido de la sombra lunar en el eclipse más largo del siglo

Uno de los puntos más destacados será Luxor, en Egipto, donde se prevé una de las duraciones más extensas de oscuridad total y condiciones climáticas favorables para la observación.

Durante el evento, la sombra de la Luna avanzará a lo largo de una extensa franja del planeta. El fenómeno comenzará sobre el océano Atlántico y continuará su desplazamiento por regiones de Europa, el norte de África, Oriente Medio y Asia.

Dentro de la zona de totalidad se incluirán países como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. En total, el recorrido de la sombra superará los 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Cómo ver el eclipse solar sin dañar tus ojos

Las agencias científicas internacionales subrayan la relevancia de tomar medidas preventivas para preservar la salud ocular. Entre las directrices recomendadas se encuentran:

Emplear telescopios o binoculares únicamente con filtros solares adecuados .

Usar lentes especiales certificados bajo la norma ISO 12312-2 para la observación directa.

No mirar al Sol sin protección, salvo durante la fase de totalidad y únicamente dentro de la zona donde la Luna cubre por completo el disco solar.

Es imperativo seguir estas pautas para evitar lesiones visuales que podrían tener consecuencias graves.