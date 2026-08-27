Existe una alternativa sencilla para ayudar a eliminar ese olor sin recurrir a productos agresivos (Fuente: Freepik).

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Los recipientes de plástico que se usan para guardar comida pueden quedar impregnados con olores fuertes, especialmente después de almacenar preparaciones con ajo, cebolla, pescado, salsas o comidas condimentadas. Aunque se laven varias veces, el aroma puede permanecer en las paredes y la tapa del recipiente, pero hay un método casero que puede ayudar a neutralizarlo sin necesidad de utilizar lavandina.

La clave está en realizar una limpieza que no solamente retire los restos de comida, sino que también ayude a reducir las moléculas responsables del mal olor que quedan adheridas al plástico.

¿Cómo quitar el olor a comida de los recipientes de plástico?

Una de las alternativas más prácticas es utilizar bicarbonato de sodio. Este producto puede ayudar a neutralizar olores y resulta especialmente útil cuando el recipiente ya fue lavado, pero todavía conserva el aroma de la comida.

Para hacerlo, primero lave el recipiente con agua y jabón para retirar cualquier resto de alimento. Luego, espolvoree bicarbonato de sodio en el interior y agregue unas gotas de agua hasta formar una pasta.

Extienda la mezcla por las paredes y el fondo del recipiente, déjela actuar durante varias horas y, si es posible, manténgala durante toda la noche. Después, enjuague muy bien con abundante agua y vuelva a lavar el recipiente antes de utilizarlo.

Este procedimiento también puede aplicarse a la tapa, que muchas veces concentra buena parte del olor.

Ni lavandina ni detergente: cómo quitar el olor a comida de los recipientes de plástico.

¿Por qué el plástico queda con olor a comida aunque esté limpio?

El problema no siempre está relacionado con una mala limpieza. Algunos plásticos pueden retener compuestos aromáticos de los alimentos y conservarlos incluso después de haber sido lavados.

Esto suele notarse más con comidas que contienen ingredientes de olor intenso, como ajo, cebolla, pescado, curry, algunas salsas y preparaciones con muchas especias.

Por eso, pasar nuevamente detergente puede limpiar la superficie sin necesariamente eliminar por completo el aroma que quedó impregnado.

¿Qué producto evitar para quitar el olor de los recipientes de plástico?

La lavandina no debería ser la primera opción para tratar un problema de olores en recipientes destinados a almacenar alimentos. Además de no ser necesario recurrir a un producto de este tipo para una tarea de limpieza cotidiana, es fundamental evitar mezclas caseras de productos químicos.

En particular, nunca combine lavandina con vinagre, amoníaco, ácidos u otros productos de limpieza , ya que algunas combinaciones pueden generar gases peligrosos.

Para los recipientes de uso alimentario, lo más conveniente es optar por una limpieza adecuada y utilizar productos apropiados para este tipo de superficies.

¿El detergente elimina el olor a comida del plástico?

El detergente es importante para lavar y retirar la grasa y los restos de comida, pero no siempre consigue eliminar un olor que ya quedó impregnado en el recipiente.

Por esa razón, si después del lavado todavía siente olor a comida, puede recurrir a un tratamiento adicional con bicarbonato en lugar de aumentar la cantidad de detergente.

También es importante no guardar el recipiente inmediatamente después de lavarlo si todavía está húmedo. Dejarlo abierto hasta que se seque por completo puede ayudar a evitar que conserve olores desagradables.

¿Cómo evitar que los recipientes de plástico queden con mal olor?

Una buena forma de reducir este problema es actuar poco después de utilizar el recipiente. Cuanto más tiempo permanezcan los restos de comida en contacto con el plástico, más difícil puede resultar eliminar determinados olores.

Algunas recomendaciones sencillas son:

Lavar el recipiente apenas sea posible después de usarlo.

Retirar primero todos los restos de comida.

Lavar por separado el recipiente y la tapa.

Revisar las ranuras y bordes donde pueden quedar residuos.

Secar completamente antes de guardarlo.

Evitar almacenar durante mucho tiempo comidas de olor muy intenso.

Repetir el tratamiento con bicarbonato si el aroma persiste.

¿Qué hacer si el recipiente sigue oliendo después de limpiarlo?

Si el olor permanece después de una limpieza profunda, puede repetir el procedimiento con bicarbonato y dejarlo actuar durante más tiempo. También conviene revisar si el recipiente presenta rayones, grietas o deterioro.

Los recipientes de plástico muy desgastados pueden resultar más difíciles de limpiar porque las superficies deterioradas pueden retener residuos y olores con mayor facilidad.

En esos casos, si el recipiente ya está deteriorado, deformado o presenta daños visibles, puede ser más conveniente reemplazarlo en lugar de insistir con productos cada vez más fuertes.