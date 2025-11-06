Una imponente pirámide oculta bajo el océano ha dejado perplejos a expertos y exploradores marinos. La simetría perfecta y los posibles tallados en esta misteriosa formación han despertado teorías que parecen sacadas de la ciencia ficción.

El descubrimiento pone en entredicho todo lo conocido sobre los comienzos de la humanidad. Algunos investigadores sostienen que podría modificar la comprensión de la historia de la civilización tal como se ha enseñado hasta hoy.

Pirámide submarina en Japón desafía los orígenes de la civilización

Bajo las aguas de las islas Ryukyu, en Japón, se encuentra una monumental estructura de unos 90 pies llamada el Monumento de Yonaguni. Hallada en 1986, esta construcción submarina genera fascinación entre científicos y buzos debido a su posible origen artificial.

La formación presenta escalones precisos, terrazas amplias e incluso marcas que evocan un rostro humano. Si se comprobara que fue obra humana, sería más antigua que las pirámides de Egipto y que Stonehenge, superando los 10.000 años de antigüedad.

Yonaguni: ¿obra humana o formación natural?

El debate sobre su procedencia se intensificó tras una acalorada charla en el podcast de Joe Rogan entre el arqueólogo Flint Dibble y el escritor Graham Hancock. Mientras Dibble asegura que no existen evidencias de construcción humana, Hancock afirma que hay signos inequívocos de diseño intencionado.

El geólogo japonés Masaaki Kimura respalda esta hipótesis y sostiene que podría tratarse de los restos de una civilización desconocida o del legendario continente de Lemuria. Sin embargo, sin evidencias definitivas, Yonaguni continúa siendo uno de los enigmas arqueológicos más desafiantes del mundo.

Una estructura milenaria que desafía la historia oficial

Uno de los aspectos más impactantes del hallazgo es su posible antigüedad: más de 10.000 años. De confirmarse, la pirámide bajo el mar sería anterior a cualquier otra construcción conocida.

Esto podría abrir la posibilidad de que existieran culturas desarrolladas mucho antes del inicio oficial de la agricultura. Algunos especialistas creen que este monumento podría alterar profundamente lo que hoy se entiende sobre los primeros pueblos humanos.