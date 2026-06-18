Gobierno de Colombia avanza en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá (foto: Alcaldía Bogotá).

La sistema de transporte masivo más ambicioso del país avanza con firmeza. A finales de diciembre de 2025, se registró un progreso general de la Línea 1 del Metro de Bogotá del 70,72 %, según el informe oficial emitido por la alcaldía distrital.

En este contexto, se logró un nuevo hito en la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá: el quinto tren llegó al patio taller de Bosa, donde se llevará a cabo la integración a las pruebas necesarias para completar el recorrido desde la estación 1 hasta la Avenida Caracas con calle 72, según confirmaron las autoridades correspondientes.

Este tren, que arribó desde la ciudad de Qingdao en China, llegó al país a mediado de mayo de 2026, sumando ya 13 unidades disponibles para el proceso de certificación y puesta en marcha del sistema.

El arribo del tren número 12 se presenta en medio de un progreso significativo y es un paso relevante hacia el objetivo final de contar con una flota integral que garantice la operación continua del sistema.

¿Cómo impacta la llegada del tren 13 al Metro de Bogotá?

La llegada del tren 13 de la Línea 1 del Metro no solo representa un hito simbólico, sino que también tiene implicaciones técnicas y operativas. La unidad fue trasladada desde el puerto de Cartagena hasta el patio taller de Bosa, donde se llevarán a cabo pruebas tanto estáticas como dinámicas.

En Bogotá, el Metro está diseñado para optimizar la capacidad de transporte, alcanzando hasta 1 800 personas por tren, gracias a sus seis vagones de tecnología avanzada. Cada tren tiene una longitud de 134 metros y opera con un sistema completamente automático, eliminando la necesidad de un conductor durante la operación normal.

Estas pruebas, que incluyen la verificación de sistemas de tracción, frenado, iluminación y sistemas de información al pasajero, son esenciales antes de progresar hacia la operación comercial.

Bogotá conmemoró la llegada del tren número 13 correspondiente a la Línea 1 del Metro. (Fuente: Edición propia) Montaje: El Cronista

¿Cuándo inicia el recorrido completo hasta Avenida Caracas?

El cronograma oficial establece que las pruebas se extenderán durante los próximos meses, incorporando gradualmente más trenes a las fases de certificación técnica.

Si bien la inclusión del tren 13 refuerza la capacidad del Metro para cubrir la totalidad del trayecto entre Bosa y la Avenida Caracas con calle 72, este avance es parte de una estrategia más amplia que culminará con la apertura al público, a medida que se completan las evaluaciones técnicas y se garantice la seguridad operacional.

El proyecto, que abarca un total de 30 trenes para la Primera Línea, tiene como meta que todas las unidades estén en el país para octubre de 2026. Una vez que se cumplan todas las etapas de prueba, se prevé que el sistema inicie su operación comercial conforme a las metas estipuladas por las autoridades encargadas del Metro.

¿Cuántos trenes tendrá la Primera Línea del Metro de Bogotá?

La Empresa Metro de Bogotá tiene la intención de recibir un total de 30 trenes, que formarán parte de la flota destinada a la Línea 1. La llegada de estas unidades será progresiva y se prevé que finalice en octubre de 2026, momento en el cual se contará con la flota completa. Esto permitirá llevar a cabo las fases de pruebas necesarias y dará inicio a la integración técnica en el sistema.