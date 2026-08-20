El Salvador, Costa Rica y Honduras exigen pasaporte vigente para autorizar el ingreso de extranjeros, aunque el problema suele aparecer antes de despegar.

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El Salvador, Costa Rica y Honduras exigen a todo viajero extranjero un pasaporte vigente para autorizar su ingreso al territorio. Quienes posterguen la renovación de su pasaporte pueden quedar varados incluso antes de abordar el vuelo.

El inconveniente no suele aparecer al llegar al destino, sino en el aeropuerto o el paso fronterizo de origen. Ahí es donde la aerolínea o las autoridades migratorias detectan el documento vencido y niegan el embarque.

Qué piden El Salvador, Costa Rica y Honduras para autorizar el ingreso

En Costa Rica, los requisitos de vigencia del pasaporte dependen de la nacionalidad del viajero, ya que se exige un pasaporte válido para ingresar al país, mientras que las directrices migratorias establecen períodos mínimos específicos para determinados grupos de nacionalidades. La autoridad migratoria determina además el período de permanencia autorizado al momento del ingreso.

El Salvador y Honduras, en cambio, sí piden una vigencia mínima de seis meses a los extranjeros ajenos a la región. Los ciudadanos del bloque CA-4 pueden ingresar a ambos países solo con su documento de identidad.

Costa Rica

Pasaporte vigente y en buen estado

La vigencia exigida depende de la nacionalidad del viajero y del grupo migratorio al que pertenezca

Para algunas nacionalidades existen períodos mínimos específicos de vigencia , por lo que se recomienda verificar el requisito correspondiente antes de viajar

La autoridad migratoria determina al ingresar el período de permanencia autorizado en el país

El Salvador

Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez para la mayoría de nacionalidades

Ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua pueden ingresar con su documento de identidad

Se completa un formulario migratorio y se abona una tarjeta de turismo

Honduras

Pasaporte vigente con un mínimo de seis meses de validez para extranjeros fuera del CA-4

Ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua pueden ingresar con su documento de identidad

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Costa Rica, Honduras y El Salvador prohíben el ingreso al país a extranjeros y ciudadanos que posterguen la renovación de su pasaporte. Imagen creada con ChatGPT

Qué pasa en Costa Rica, El Salvador y Honduras si se posterga la renovación del pasaporte

Cuando el pasaporte está vencido o le queda poca vigencia, el problema suele aparecer antes del viaje: las aerolíneas revisan el documento en el check-in y pueden negar el embarque para evitar sanciones en destino.

Los tres países permiten renovar el pasaporte aunque ya esté vencido, sin necesidad de justificar la demora. Aun así, conviene iniciar el trámite con tiempo, porque los turnos y la entrega pueden demorar varias semanas.

Antes de viajar conviene: