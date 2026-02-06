Los ciudadanos colombianos que deseen trabajar legalmente en España deben obtener una autorización de residencia y trabajo antes de viajar. Este proceso se inicia con una oferta laboral formal de una empresa española, que debe gestionar el permiso ante las autoridades migratorias. El trámite ha mantenido su estructura en 2026, aunque con actualizaciones en los plazos y facilidades para ciertos perfiles profesionales. La demanda de trabajadores extranjeros se concentra en sectores como construcción, hostelería, tecnología y cuidado de personas mayores. El primer paso lo realiza el empleador español, quien solicita la autorización ante la Oficina de Extranjería correspondiente. Debe justificar que el puesto no puede cubrirse con trabajadores españoles o europeos, salvo que la ocupación esté en el catálogo de difícil cobertura del SEPE. Una vez aprobada la autorización por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el trabajador debe acudir a alguna de las sedes del Consulado de España en Colombia, ubicados en Bogotá y Medellín. Allí tramita la visa nacional tipo D, que permite ingresar a España con fines laborales. El solicitante debe presentar su pasaporte vigente con al menos seis meses de validez. También necesita una copia del contrato de trabajo sellado por la Oficina de Extranjería y el certificado de antecedentes penales de los últimos cinco años. Se exige un certificado médico que acredite que no padece enfermedades transmisibles, dos fotos tamaño pasaporte y prueba de alojamiento en España. Los documentos expedidos en Colombia deben estar apostillados y, si corresponde, traducidos oficialmente al español. El visado es gratuito para colombianos por convenios bilaterales, aunque debe pagarse el servicio de gestión consular de aproximadamente 72.500 pesos colombianos. Además del trabajo asalariado, existen otras vías legales para laborar en España. La visa para autónomos permite establecer un emprendimiento o prestar servicios profesionales de manera independiente. Requiere presentar un plan de negocio viable, demostrar medios económicos suficientes y contar con seguro médico privado. La Visa de Nómada Digital, implementada en 2024 con actualizaciones en 2025, está diseñada para trabajadores remotos que prestan servicios a empresas fuera de España. Exige ingresos mensuales de al menos 2368 euros (más del 200% del salario mínimo español) y seguro de salud privado sin copagos. Esta visa se otorga por un año y es renovable hasta por cinco años.