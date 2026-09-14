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Una pensión reconocida en Colombia puede ser revisada y revocada cuando las autoridades encuentran que el beneficio fue obtenido de manera irregular. Entre las situaciones de mayor gravedad están la presentación de certificaciones laborales falsas, la alteración de la historia laboral para sumar semanas que realmente no fueron cotizadas y el uso de documentos falsificados para demostrar que se cumplen las condiciones exigidas.

La normativa colombiana establece mecanismos para verificar tanto los requisitos de acceso como la legalidad de los documentos utilizados durante el trámite. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, cuando existen motivos para considerar que una prestación fue reconocida indebidamente, la entidad encargada puede revisar el caso y, si comprueba que hubo documentación falsa o incumplimiento de los requisitos, proceder con la revocatoria correspondiente.

¿Cuándo se puede perder la pensión en Colombia?

Uno de los escenarios más delicados aparece cuando una persona obtiene o mantiene una pensión mediante información fraudulenta. No se trata de un simple error en la historia laboral: debe existir una irregularidad que afecte los requisitos o los documentos que sustentaron el reconocimiento.

La legislación permite que las administradoras revisen de oficio los casos en los que existan razones para sospechar que una prestación fue reconocida indebidamente . Si se demuestra que el derecho se obtuvo mediante documentación falsa, la prestación puede ser revocada y el caso puede ser puesto en conocimiento de las autoridades competentes.

Por eso, alterar una historia laboral para aparentar más semanas cotizadas no es una forma válida de completar los requisitos de pensión.

El Gobierno colombiano suspenderá las pensiones a todos los ciudadanos que simulen semanas no cotizadas, si acumulan más faltas. ChatGPT - creada con IA

¿Qué pasa si una persona presenta certificaciones laborales falsas para pensionarse?

Presentar una certificación laboral falsa puede tener consecuencias sobre el reconocimiento de la pensión cuando ese documento fue utilizado para acreditar períodos de trabajo o semanas que en realidad no corresponden.

El problema también puede aparecer cuando se modifican documentos o registros con el propósito de demostrar que una persona trabajó durante determinados períodos que no están respaldados por cotizaciones reales.

Colpensiones advierte expresamente sobre el riesgo de manipular la historia laboral y de pagar o aceptar mecanismos destinados a incluir semanas irregulares. La entidad recomienda reportar este tipo de situaciones a través de sus canales antifraude.

¿Alterar la historia laboral puede hacer perder la pensión?

Sí, cuando la modificación es fraudulenta y tiene como finalidad obtener o mantener una prestación a la que la persona no tendría derecho con la información real.

Es importante diferenciar una corrección legítima de una manipulación. Si un trabajador encuentra que faltan semanas que efectivamente cotizó, puede solicitar la corrección de su historia laboral y aportar los soportes correspondientes. Colpensiones cuenta con procedimientos específicos para corregir inconsistencias en los períodos registrados.

En cambio, inventar períodos de trabajo, incorporar certificaciones que no corresponden a la realidad o modificar información para aumentar artificialmente las semanas constituye una situación completamente diferente.

¿Qué otros documentos falsos pueden afectar una pensión en Colombia?

Las irregularidades no se limitan a las semanas cotizadas. También pueden involucrar documentos utilizados para acreditar condiciones necesarias para obtener una prestación.

Entre los ejemplos señalados por la normativa y la jurisprudencia aparecen documentos falsos, alterados o inconsistentes utilizados para conseguir el reconocimiento o la reliquidación de una mesada. El Consejo de Estado ha señalado que, cuando existe evidencia de una actuación fraudulenta destinada a obtener un beneficio indebido, pueden adelantarse actuaciones para recuperar los recursos pagados.

Esto significa que la revisión puede alcanzar distintos elementos que hayan sido determinantes para conceder la pensión.

¿La pensión se pierde automáticamente por un error en la historia laboral?

No. Una inconsistencia en la historia laboral no significa por sí sola que exista fraude ni que una persona vaya a perder su pensión.

De hecho, los trabajadores pueden solicitar la corrección de períodos que no aparezcan registrados correctamente. Colpensiones contempla trámites diferentes para revisar inconsistencias correspondientes a períodos anteriores a 1995 y para los posteriores a ese año.

La diferencia fundamental está en la intención y en la realidad de los períodos reportados: una persona puede reclamar semanas que realmente trabajó y que no fueron registradas, pero no puede fabricar semanas que nunca cotizó.

¿Hay que devolver el dinero si una pensión fue obtenida con fraude?

La recuperación de los recursos puede proceder cuando se demuestra que el reconocimiento o pago de la prestación estuvo relacionado con una conducta fraudulenta.

El Consejo de Estado ha establecido que, para recuperar sumas pagadas en exceso, deben existir elementos que permitan acreditar una conducta engañosa, fraudulenta o dolosa y el conocimiento del beneficiario sobre la situación irregular. También se ha considerado relevante el uso de documentación falsa o alterada para obtener el reconocimiento o la reliquidación de una mesada.

Por esa razón, perder la pensión no necesariamente constituye la única consecuencia. Dependiendo de las circunstancias del caso, también puede existir un proceso para recuperar los recursos que fueron entregados indebidamente.

¿Qué debe hacer una persona si encuentra semanas que no aparecen en su historia laboral?

Si las semanas fueron realmente trabajadas y cotizadas, lo correcto es solicitar la revisión y corrección de la historia laboral ante la administradora correspondiente.

Colpensiones tiene habilitados mecanismos para reportar inconsistencias y pedir la actualización de los períodos registrados. La entidad solicita información y documentos que permitan comprobar los tiempos que deberían aparecer en la historia laboral.

Por eso, antes de iniciar un trámite pensional, es recomendable revisar con anticipación la historia laboral y verificar que los períodos registrados correspondan con la trayectoria laboral real. De esta manera se pueden reclamar inconsistencias legítimas sin recurrir a información falsa que pueda comprometer el reconocimiento o el pago de la pensión.