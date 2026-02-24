Durante los años más violentos del narcotráfico en Colombia, una figura femenina logró captar la atención del país no solo por su belleza y presencia en televisión, sino por su relación sentimental con el hombre más temido de la época. Su historia estuvo marcada por el poder, el lujo y el peligro que rodeaban al capo más influyente del momento. Se trata de Virginia Vallejo, periodista y presentadora que mantuvo una relación con Pablo Escobar cuando el líder del Cartel de Medellín consolidaba su imperio criminal. Su cercanía con el narcotraficante la ubicó en el centro de una trama que mezclaba política, crimen organizado y corrupción. Décadas después, su nombre volvió a la escena pública cuando reveló detalles inéditos sobre su vínculo con Escobar y su entorno, convirtiéndose en una de las pocas mujeres del círculo íntimo del capo que habló abiertamente sobre esa etapa. Virginia Vallejo era una reconocida periodista y presentadora colombiana en los años 80. Su imagen elegante y su presencia constante en medios de comunicación la posicionaron como una de las mujeres más visibles de la televisión nacional. Fue en ese contexto social y político donde conoció a Pablo Escobar, cuando él aún construía su imagen como empresario y político. La relación entre ambos comenzó cuando Escobar ya tenía un enorme poder económico y aspiraciones políticas. Según los relatos posteriores de Vallejo, el vínculo fue intenso y estuvo marcado por el contraste entre el mundo mediático y el universo criminal que rodeaba al jefe del Cartel de Medellín. Durante su romance, Vallejo presenció de cerca el crecimiento del poder de Escobar, así como las tensiones con el Estado colombiano y otros carteles. La periodista aseguró años después que fue testigo de conversaciones y situaciones que evidenciaban la magnitud de la estructura criminal. Aunque no fue procesada por delitos relacionados con narcotráfico, su nombre quedó inevitablemente ligado a la historia del capo. Tras la caída y muerte de Escobar en 1993, Vallejo se alejó de la vida pública en Colombia y posteriormente salió del país. Años más tarde, Virginia Vallejo declaró ante autoridades estadounidenses en procesos vinculados a investigaciones sobre narcotráfico y corrupción. Su testimonio fue considerado relevante en casos relacionados con exfuncionarios colombianos y estructuras criminales de la época. Posteriormente publicó un libro autobiográfico en el que relató su historia con Escobar y los secretos del poder en Colombia. Ese testimonio reavivó el debate sobre el papel de las parejas sentimentales de los capos y la influencia que pudieron tener en momentos clave del conflicto contra el narcotráfico.