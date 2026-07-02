Preocupación en Estados Unidos, Rusia y China | Dos naciones latinoamericanas se encaminan aliadas para ser potencias de la economía global (Imagen creada con IA)

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América Latina atraviesa una transformación económica que podría modificar el equilibrio global durante los próximos años. En ese escenario, Brasil y México aparecen como dos de los países con mayor potencial para escalar posiciones entre las economías más influyentes del planeta.

El crecimiento proyectado de ambas naciones no solo responde a su tamaño territorial, población o recursos naturales. También se vincula con su capacidad productiva, su inserción en bloques internacionales y su papel estratégico en un mundo cada vez más dividido entre distintas potencias.

Brasil y México podrían convertirse en potencias de la economía global

De acuerdo con proyecciones de consultoras internacionales como PwC y Standard Chartered, Brasil y México podrían ingresar hacia 2030 al grupo de las diez economías más grandes del mundo medidas por Producto Interno Bruto ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA).

Este avance marcaría un cambio relevante en la distribución del poder económico, ya que permitiría a dos países latinoamericanos competir con economías tradicionalmente dominantes y fortalecer la presencia regional en las grandes discusiones globales.

Mientras Estados Unidos, China y Rusia mantienen una disputa por influencia geopolítica, el crecimiento de Brasil y México abre una nueva etapa para América Latina, que podría ganar mayor protagonismo en comercio, energía, producción industrial y diplomacia.

El nuevo rol de América Latina en el mapa mundial

El ascenso de Brasil y México también podría impactar en las alianzas internacionales. Brasil ya ocupa un lugar central dentro de los BRICS, bloque que comparte con potencias como China, India y Rusia, y desde allí busca ampliar su influencia en el sur global.

México, en cambio, sostiene una fuerte integración económica con América del Norte, especialmente por su relación comercial con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, también avanza en una mayor diversificación de vínculos con Europa y Asia.

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Esa doble posición convierte a ambos países en actores clave, Brasil como puente con los mercados emergentes y México como plataforma productiva conectada con Norteamérica.

Por qué Brasil y México pueden cambiar el equilibrio económico

El potencial de estas economías se apoya en varios factores estratégicos:

Gran capacidad industrial y exportadora.

Recursos naturales clave para la transición energética.

Mercados internos amplios.

Ubicación geográfica estratégica.

Crecimiento de sectores tecnológicos y manufactureros.

Participación en bloques económicos de alcance global.

América Latina gana espacio frente a las potencias tradicionales

El avance de Brasil y México refleja una tendencia hacia un mundo más multipolar, donde el poder económico ya no se concentra únicamente en Estados Unidos, China, Rusia o Europa.

Con políticas de industrialización, acuerdos energéticos y una población joven en expansión, ambos países podrían consolidarse como motores de crecimiento regional y redefinir el lugar de América Latina en la economía mundial.