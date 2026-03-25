El Gobierno nacional encendió las alarmas sobre el estado de las Fuerzas Armadas de Colombia, al señalar que su capacidad actual no responde a las necesidades del país. El presidente Gustavo Petro aseguró que se requieren inversiones urgentes para evitar un mayor deterioro del sistema de defensa. Durante una reciente reunión oficial, el mandatario explicó que la modernización del aparato militar demanda una inversión cercana a los 12 billones de pesos, en medio de limitaciones fiscales y obstáculos legislativos. Según el jefe de Estado, aunque ya existe una base presupuestal significativa, aún falta completar los recursos necesarios para renovar equipos considerados obsoletos, lo que impacta directamente la seguridad nacional. El presidente detalló que actualmente hay disponibles 9,6 billones de pesos, pero se necesitan al menos 3 billones adicionales para alcanzar la meta de modernización. En ese contexto, insistió en la necesidad de avanzar con una reforma tributaria. En sus declaraciones, el mandatario fue enfático al señalar: “¿Responsables quiénes? Nosotros pusimos la plata para comprar antes. Pero, aun así, hay $9,6 billones. Yo pienso que hay que poner $3 billones más porque la reforma tributaria se hace o se hace, o el país se quiebra”. El discurso presidencial incluyó cuestionamientos directos a sectores económicos que, según el Gobierno, no han respaldado las nuevas cargas fiscales. Petro comparó la situación actual con escenarios pasados en los que sí hubo apoyo a impuestos para la defensa. También advirtió sobre lo que calificó como una “doble moral”, al afirmar: “unos ‘ricachos’ no pagando impuestos, llorando por pagar impuestos, pero sí quieren que los jóvenes vayan con armas absolutamente desuetas”. El presidente afirmó que la capacidad de las Fuerzas Armadas se encuentra en apenas el 45% de lo requerido, tras años de debilitamiento progresivo. Este panorama, según explicó, se agrava por el crecimiento del narcotráfico y los cambios en el conflicto interno. Frente a esta situación, el Gobierno anunció la convocatoria de un CONPES para definir inversiones clave en tecnología y armamento. La medida busca acelerar la modernización y garantizar que las tropas cuenten con herramientas adecuadas para operar en todo el territorio nacional.