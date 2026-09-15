Confirmado | En septiembre Córdoba, Armenia, San Martín y La Plata mantienen sanciones para los conductores que cometan estas infracciones graves

Confirmado | El Gobierno colombiano incauta las cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos que figuren en el registro de la DIAN

Los conductores que circulen durante septiembre por Córdoba (Quindío), Armenia (Quindío), San Martín (Cesar) y La Plata (Huila), en Colombia, deberán continuar cumpliendo las disposiciones establecidas por el Código Nacional de Tránsito, que contempla fuertes sanciones para quienes incurran en determinadas conductas al volante.

Las reglas tienen alcance nacional y, por lo tanto, se aplican también en estos municipios. Entre las conductas contempladas aparecen manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, superar los límites de velocidad y obtener una licencia de conducción mediante mecanismos fraudulentos.

¿Qué infracciones pueden generar fuertes sanciones para los conductores?

Una de las conductas con consecuencias más severas es conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas. La Ley 1696 de 2013 establece multas, inmovilización del vehículo y períodos de suspensión de la licencia que dependen del grado de alcoholemia y de la reincidencia. En determinados casos, la licencia puede llegar a ser cancelada.

También existen sanciones para quienes excedan la velocidad máxima permitida. El Código identifica esta conducta como la infracción C.29. Como regla general, en vías urbanas la velocidad no puede superar los 50 km/h, mientras que en zonas escolares y residenciales el límite es de 30 km/h, salvo las excepciones previstas legalmente.

Confirmado | En septiembre Córdoba, Armenia, San Martín y La Plata mantienen sanciones para los conductores que cometan estas infracciones graves Representación creada con IA

En este último caso es importante aclarar que superar el límite de velocidad no produce automáticamente la cancelación de la licencia: se trata de una infracción sancionable mediante comparendo y multa.

¿Cuándo pueden cancelar la licencia de conducción?

El artículo 26 del Código Nacional de Tránsito contempla distintas situaciones en las que una licencia puede ser suspendida o cancelada. Entre las causales de cancelación se encuentra la reincidencia en la conducción en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa.

Otra causal particularmente grave es obtener la licencia de conducción mediante medios fraudulentos. En ese escenario, además de la cancelación del documento, la legislación establece que, una vez quede en firme la decisión administrativa, deben remitirse copias de la actuación a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

De esta manera, los conductores de Córdoba, Armenia, San Martín y La Plata, al igual que los del resto del territorio colombiano, están sujetos a un régimen que diferencia entre las infracciones que generan multas y aquellas conductas graves que pueden terminar con la suspensión o cancelación de la licencia.