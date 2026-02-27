El candidato al Senado Andrés Fernando Vásquez Vargas, del Partido Conservador, reapareció en la noche del mismo día en el municipio de Pelaya, Cesar, luego de que durante varias horas se desconociera su paradero. El aspirante aseguró que fue retenido contra su voluntad por un hombre que lo interceptó cuando salía de su vivienda. De acuerdo con su testimonio entregado a Noticias RCN, una persona que se movilizaba en motocicleta lo abordó y lo obligó a subir al vehículo bajo amenazas con arma de fuego. Según relató, posteriormente fue trasladado a una vivienda dentro del casco urbano que no logró identificar, donde permaneció por varias horas. El candidato indicó que el hombre le manifestó que no lo iba a matar, pero le exigió que no opusiera resistencia y que obedeciera las instrucciones. Vásquez sostuvo que fue llevado en contra de su voluntad cuando se dirigía a cumplir compromisos relacionados con su campaña. El caso generó reacciones a nivel nacional. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó lo sucedido y solicitó rapidez en las investigaciones para esclarecer los hechos. Las autoridades informaron que el candidato será trasladado al municipio de Aguachica para rendir una entrevista formal y ampliar su declaración ante los organismos competentes. Vásquez manifestó que la presunta retención podría estar relacionada con procesos judiciales que adelanta contra las organizaciones Sayco y Acinpro. No obstante, precisó que las personas que lo habrían retenido no se identificaron como integrantes de ningún grupo armado ni de estructuras criminales con presencia en la zona. Tras su reaparición, los organismos de seguridad iniciaron la verificación de cámaras de seguridad, recopilación de testimonios y análisis de otros elementos que permitan establecer qué ocurrió durante las horas en las que el aspirante permaneció desaparecido. Una vez finalice el procedimiento ante las autoridades en Aguachica, el candidato manifestó su intención de desplazarse hacia Bucaramanga. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del caso.