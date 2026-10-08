Este 2026, UCEMA gradúa a la primera generación en hacer el Bachelor, la única licenciatura universitaria de este tipo en Argentina. La propuesta, inspirada en el modelo de educación de Estados Unidos y Europa, ofrece la posibilidad de elegir una especialización desde el comienzo de la vida universitaria.

En lugar de definir de antemano un único campo de estudio, los estudiantes atraviesan una formación que integra distintas áreas del conocimiento y, a partir de esa base, desde 3er año construyen progresivamente su recorrido académico. La primera generación que completa este camino representa un punto de partida para una propuesta que busca ampliar las formas de aprender, pensar y prepararse para el mundo profesional.

El Bachelor, o BA, como lo llaman en UCEMA, parte de una idea central: los problemas que enfrentan las personas, las organizaciones y la sociedad no siempre pueden comprenderse desde una sola disciplina. Tecnología, economía, negocios, política, cultura y datos se cruzan cada vez con mayor frecuencia. Frente a ese escenario, la carrera propone desarrollar la capacidad de conectar conocimientos, interpretar contextos complejos y construir respuestas desde diferentes perspectivas.

Una formación amplia para construir un perfil propio

Una de las principales diferencias del Bachelor frente al esquema tradicional es la posibilidad de diseñar el recorrido académico de manera flexible desde 3er año.

Antes de elegir un Major, los estudiantes atraviesan un ciclo de fundamentos que incluye cuatro cursos de cada una de las tres grandes áreas del conocimiento: humanidades, ciencias sociales y ciencias exactas y naturales. Esta formación permite contar con una base amplia antes de definir hacia dónde orientar la carrera.

Según explica Jorge Streb, director de la carrera, ese recorrido inicial también habilita a los estudiantes a elegir majors generalistas o propuestas innovadoras con una preparación sólida. “Los estudiantes están eligiendo una gran variedad de majors. Hay quienes optan por áreas más tradicionales y quienes buscan propuestas que les permitan combinar distintas disciplinas. Esa diversidad refleja justamente la posibilidad que ofrece el BA de construir recorridos diferentes a partir de los intereses de cada estudiante”.

Entre las opciones más elegidas aparecen Administración, Analítica de Negocios, Negocios Digitales, Marketing, Economía, Economía Empresarial, Finanzas y Ciencia Actuarial, además de propuestas vinculadas con Ciencia Política y Derecho.

La carrera también ofrece majors generalistas en Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias Exactas y Naturales, junto con programas como Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicación, Derecho y Organización Internacional, y Filosofía, Política y Economía.

La flexibilidad se extiende a la posibilidad de combinar áreas. Los estudiantes pueden sumar un segundo major, elegir minors o utilizar materias libres para diseñar un recorrido propio.

Aprender a conectar ideas

La propuesta no busca simplemente reunir materias de diferentes disciplinas, sino desarrollar la capacidad de relacionarlas. Para Emma Reinke, alumna del Bachelor a punto de graduarse, esa es una de las principales diferencias que la llevó a elegir esta carrera. “No es estudiar un poco de todo: es aprender a conectar, es una forma distinta de pensar”, explica.

Emma Reinke, alumna del Bachelor a punto de graduarse

Su recorrido académico refleja esa posibilidad de combinación. A través de la formación central del BA y de la elección de majors y minors, los estudiantes pueden abordar un mismo problema desde distintas perspectivas y construir un perfil que responda a sus intereses.

Juan Pablo Antivero, integrante de la primera generación, eligió un major en Marketing y minors en Administración y Comunicación. “El Bachelor me permitió no tener que elegir una sola cosa, sino descubrir cómo distintas disciplinas podían convivir en un mismo perfil profesional”, comenta.

Juan Pablo Antivero, integrante de la primera generación, eligió un major en Marketing y minors en Administración y Comunicación.

Su elección responde al interés por combinar una mirada empresarial con una mirada humana. El recorrido le permitió integrar conocimientos de distintas áreas y aplicarlos a la comprensión de las personas, los negocios y la comunicación.

Una propuesta para un mundo profesional versátil

La razón por la que UCEMA decide lanzar esta carrera hace 4 años se vincula con una transformación en el mercado laboral y en las organizaciones. “Los desafíos actuales requieren, cada vez más, comprender cómo interactúan distintas dimensiones de una misma situación”, asegura Jorge Streb.

En ese contexto, la amplitud académica puede convertirse en una herramienta para desarrollar perfiles capaces de adaptarse, conectar ideas y abordar problemas que no encajan dentro de una sola categoría.

Con la graduación de su primera camada, UCEMA consolida una propuesta que introduce en Argentina una modalidad de educación superior hasta ahora sin una carrera equivalente en el país. El Bachelor en Artes Liberales y Ciencias plantea otra manera de estudiar: una que entiende que formar profesionales también implica enseñarles a conectar conocimientos, explorar preguntas y construir su propio camino, convirtiendo la curiosidad en método para hacerse mejores preguntas para problemas cada vez más complejos.