Volsmart, una compañía especializada en real estate y el primer hub de inversiones digitales que combina fideicomisos tradicionales con tokenización regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), anuncia una nueva propuesta ambiciosa: el fideicomiso financiero inmobiliario ILLA Belgrano.

Este desarrollo residencial se ubica en el barrio porteño de Bajo Belgrano y abre la puerta a invertir en metros cuadrados con tickets de acceso inéditos.

La inversión mínima requerida es de tan solo USD 100.

“Con ILLA Belgrano seguimos consolidando nuestra propuesta de acercar proyectos inmobiliarios a más inversores, con tickets accesibles”, explicó Matías Ferrari, presidente de Volsmart.

La empresa busca democratizar el acceso a las oportunidades del real estate, combinando la seguridad de los fideicomisos tradicionales con la innovación de la tokenización regulada por la CNV.

ILLA Belgrano: detalles del desarrollo y rentabilidad esperada

ILLA Belgrano es un proyecto que tiene como objetivo adquirir un conjunto de activos inmobiliarios en una zona de alta demanda. Específicamente, el fideicomiso busca obtener 13 departamentos, 14 cocheras y un local comercial.

El plazo de obra estimado para este emprendimiento es de 18 meses. Se proyecta una rentabilidad esperada del 16,25% en dólares, la cual provendrá de la plusvalía en el precio del metro cuadrado, y será distribuida entre los inversores.

Damián Tabakman, consultor inmobiliario, destacó esta nueva opción: “Quien quiera exponerse a metros cuadrados en Argentina por supuesto puede recurrir al formato clásico. Pero hoy aparece otra forma con un sello de calidad que antes, no estaba”.

Seguridad y transparencia: el sello de la CNV

El proyecto ILLA Belgrano fue presentado oficialmente el 3 de noviembre de 2025 en el evento “La nueva era del mercado de capitales tiene fecha de inicio”, que reunió a referentes del sector como Ricardo Arriazu, Damián Tabakman, Matías Ferrari, Ian Gawianski, Julian Segovia y Pablo Longo Elía.

A través de Volsmart, se ofrece un fideicomiso financiero con oferta pública y cuenta con todos los controles para hacerlo, convirtiéndose en una oportunidad de inversión segura y regulada para muchísimas personas.

Las recientes Resoluciones Generales 1069/25, 1081/25 y 1087/2025 de la CNV marcan un hito, autorizando la tokenización regulada de activos reales y su extensión a valores negociables. Esto facilita el acceso y acelera la digitalización de la economía real, permitiendo gestionar activos tradicionales en un formato digital, más práctico, líquido y transparente, que permitiría mejorar aún más el modelo actual presentado por VolSmart.

¿Cómo acceder a la inversión?

El fideicomiso financiero emitirá certificados de participación bajo régimen de oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores. El emisor será CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A., fiduciario financiero debidamente registrado como tal ante la Comisión Nacional de Valores.

La inversión puede ser realizada a través de cualquier agente debidamente autorizado por la CNV, destacándose los siguientes dos canales principales:

La sociedad de bolsa Winvest by LEBSA, colocador principal del fideicomiso.

La plataforma marca blanca desarrollada por Volsmart, “Quality Home”, desarrollada para su uso por la sociedad de bolsa DMA Broker.

Volsmart, que fue fundada en 2012, está enfocada en impulsar la eficiencia, transparencia y crecimiento sostenible, democratizando el acceso a los mercados financieros a través de la tecnología.

Próximos pasos: Webinar informativo sobre ILLA Belgrano

Para quienes deseen conocer más detalles sobre esta oportunidad de inversión, Volsmart invita a inscribirse al Webinar Informativo.

El encuentro se realizará el miércoles 26 de noviembre a las 17:00 hs. Los interesados pueden reservar su lugar en cualquiera de los dos horarios mediante el siguiente enlace:https://forms.gle/JTZH5fd5FTe8cchg7

Para mayor información al respecto del fideicomiso, por favor consulte con su correspondiente asesor en inversiones. Volsmart no se responsabiliza sobre el resultado de cualquier inversión realizada.