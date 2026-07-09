Hay viajes que empiezan mucho antes del despegue. Apenas se cierra la valija aparecen las cábalas, la ansiedad y esa mezcla de ilusión que acompaña cada cuenta regresiva hacia el embarque.

Sobre esa idea se apoya la nueva propuesta de Gancia Sin Alcohol, que eligió el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para desarrollar una experiencia pensada especialmente para quienes parten rumbo al exterior durante uno de los momentos más esperados por miles de argentinos.

La primera marca argentina en intervenir las mangas de acceso al avión

El dato distintivo de la iniciativa está en un espacio que hasta ahora permanecía prácticamente inexplorado para las acciones de marca.

Gancia se convirtió en la primera marca argentina en intervenir el interior de las mangas de acceso al avión, acompañando a los pasajeros durante los últimos metros antes del embarque.

La presencia comienza desde el ingreso a la nueva Terminal de Partidas y continúa hasta las puertas internacionales 2 y 3, transformando un recorrido habitual en una experiencia con identidad propia.

Degustaciones de Gancia Sin Alcohol antes del embarque

Además de la intervención visual, la propuesta incluye una experiencia gastronómica.

En el espacio ALMA, ubicado dentro del aeropuerto, los pasajeros pueden degustar la nueva versión lista para tomar del tradicional Americano con soda y limón, elaborada sin alcohol y manteniendo el perfil de sabor que identifica a la marca.

La actividad se desarrolla de miércoles a sábados, entre las 19 y las 22 horas, hasta el 17 de julio.

Una campaña que busca conectar con la emoción del viaje

La acción forma parte de “Volvemos a creer”, la campaña con la que Gancia busca convertir una emoción colectiva en una plataforma de conexión de marca, y la plataforma que hizo posible que personas se ganen viajes a Estados Unidos para acompañar al equipo argentino en una de las competencias más populares.

“Intervenir cada espacio del aeropuerto y ser la primera marca argentina en activar el acceso al avión es una nueva manera de acompañar a las personas en un momento lleno de expectativa y emoción”, explicó Solana Baccile, Category Manager Aperitivos de Grupo Cepas.

Según la ejecutiva, la iniciativa busca fortalecer una cercanía genuina con los consumidores mediante propuestas que sorprendan y acompañen la experiencia del viaje desde el primer momento.

Las marcas también transforman la experiencia en los aeropuertos

Los aeropuertos dejaron hace tiempo de ser únicamente espacios de tránsito para convertirse en escenarios donde convergen gastronomía, tecnología y nuevas experiencias.

En ese contexto, las intervenciones de marca comienzan a ganar protagonismo, especialmente cuando logran integrarse de manera natural a uno de los momentos más significativos para cualquier viajero: el instante previo al embarque.

Con esta iniciativa, Gancia apuesta a formar parte de ese recuerdo, acompañando a quienes comienzan un viaje cargado de expectativas desde el primer paso dentro de Ezeiza.