Una fragancia también puede funcionar como una forma de contar una historia. Cada lanzamiento suma una nueva combinación de notas, pero también amplía una identidad construida a lo largo del tiempo. En el caso de Paloma Herrera, ese recorrido alcanza una fecha particular: durante 2026 se cumplen diez años desde la llegada de su primer perfume.

En ese contexto, la marca presenta Paloma Herrera Intense, la cuarta fragancia de la línea. El lanzamiento representa una nueva etapa dentro de una historia que comenzó hace una década y que ahora incorpora una propuesta con un perfil más intenso, sensual y sofisticado.

La nueva creación busca trasladar al universo olfativo algunos de los rasgos asociados a la identidad de Paloma Herrera. Desde la marca señalan que Intense “lleva su impronta, su energía y su esencia”, en una composición que pone en primer plano la combinación entre notas frutales, florales y un fondo cálido.

Una composición que avanza de las frutas a las notas cálidas

Uno de los principales aspectos de una fragancia está en la forma en que sus diferentes notas se combinan y evolucionan. En Intense, la propuesta parte de una apertura frutada y especiada, continúa con un corazón floral y termina con un fondo más profundo y envolvente.

La fragancia se presenta dentro de la familia chypre-gourmand-frutada, una combinación que permite reunir diferentes perfiles en una misma composición.

Las notas de salida están formadas por pimienta negra, ciruela y grosella negra. Se trata del primer contacto con el perfume, con un contraste entre el carácter especiado de la pimienta y la presencia de las frutas.

A medida que la fragancia evoluciona aparecen las notas de cuerpo, compuestas por rosa, jazmín, fresia y durazno. El componente floral gana protagonismo en esta etapa, acompañado por el carácter frutal del durazno.

El recorrido termina con las notas de fondo de vainilla y patchouli, que aportan una dimensión más cálida y profunda. El resultado es una composición que combina distintos registros sin abandonar el carácter intenso que define a la propuesta.

La marca presenta la fragancia como una invitación a fluir en las emociones y despertar los sentidos, dos ideas que atraviesan tanto la composición como la identidad visual del producto.

El resultado es una composición envolvente donde las notas frutales y florales se despliegan sobre un fondo cálido de patchouli y vainilla, generando lo que la marca define como una energía magnética .

El negro como protagonista del packaging

La identidad de la nueva fragancia también se construye desde el envase.

El diseño utiliza una superficie de negro absoluto sobre la que aparece el logo de Paloma Herrera acompañado por destellos holográficos. Estos detalles generan diferentes matices de color dependiendo del ángulo desde el que se observa el producto.

El recurso visual establece un contraste entre la oscuridad del envase y los reflejos de luz. Según la marca, esta elección busca representar visualmente algunos de los conceptos asociados a la fragancia: intensidad, misterio y profundidad.

Cuatro formatos para la llegada al mercado

La nueva fragancia estará disponible en distintas presentaciones. La propuesta contempla dos tamaños de Eau de Parfum, además de un desodorante y un estuche combinado.

Las opciones serán:

Eau de Parfum x 60 ml

Eau de Parfum x 100 ml

Desodorante en aerosol x 123 ml

Estuche combinado, con Eau de Parfum de 60 ml y desodorante de 123 ml.

La variedad de formatos permite que la propuesta se presente tanto de manera individual como en una alternativa que combina el perfume con el desodorante de la misma línea.

Diez años de una historia que suma un cuarto perfume

El lanzamiento de Intense ocurre, además, en un momento significativo para la línea. En 2026 se cumplen diez años del primer perfume de Paloma Herrera, el producto que dio origen a este recorrido.

A partir de aquella primera propuesta, la línea fue incorporando nuevas fragancias hasta llegar a esta cuarta creación. Intense aparece ahora como una nueva incorporación dentro de ese camino y como parte de la celebración de una década de historia.

El aniversario permite poner en perspectiva la evolución de la propuesta: de aquella primera fragancia presentada diez años atrás a una línea que actualmente cuenta con cuatro perfumes y diferentes formatos asociados.