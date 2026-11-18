Hay algo que puede pasar inadvertido en un freezer: un envase puede ser reconocido cuando está de frente y perderse entre otros productos cuando queda de costado. Para Paty, esa dificultad se convirtió en el punto de partida para repensar la manera en que la marca se presenta frente al consumidor.

La marca argentina de hamburguesas renovó su packaging y tomó una decisión poco habitual para una identidad tan instalada: en lugar de repetir el logo completo en cada envase, distribuyó sus elementos entre distintos packs para que, al exhibirlos juntos, la marca vuelva a armarse.

Pero el cambio no nació solamente de una búsqueda estética. Paty realizó una investigación de mercado y un estudio con consumidores para entender cómo se comportaba su identidad en el punto de venta y qué dificultades encontraban quienes ya conocían la marca.

El resultado fue concreto: los consumidores querían encontrar Paty con mayor facilidad entre los productos del freezer.

La respuesta fue transformar esa dificultad en parte de la propia identidad.

El logo de Paty ahora se arma entre varios envases

El nuevo diseño recupera los colores originales de la marca y lleva el logo a un lugar central. Pero la principal novedad está en la manera en que esos elementos se utilizan.

En cada pack, un fragmento del logo ocupa cerca del 70% del frente. Cuando los envases se colocan uno al lado del otro, esas partes pueden encastrarse visualmente y completar la identidad de Paty.

La solución fue pensada para distintos tipos de comercios: desde supermercados y autoservicios hasta almacenes de barrio, donde el espacio disponible en los freezers puede ser mucho más limitado.

“Paty es una marca con mucha historia, pero desde su tradición construye para el presente y se proyecta a futuro. El pack de Paty nos seguía gustando, ese era el problema”, explica María del Carmen Giorello, Gerente de Marketing y Trade Marketing de MBRF.

Según Giorello, el estudio con consumidores mostró que el desafío no estaba necesariamente en cambiar una identidad reconocida, sino en hacerla más fácil de encontrar.

“Nos dijeron que querían encontrar el envase con más facilidad. Entonces, pensamos un pack que se pueda reconocer incluso de canto y que encastre con otros para armar la marca completa”, señala la gerente.

Fuente: Paty

La estrategia tiene así una doble lectura. Cada envase debe funcionar por sí mismo, pero la identidad alcanza su máxima expresión cuando aparece junto a otros.

Es una manera de llevar el concepto de “juntarse” desde la comunicación hasta la góndola, convirtiendo al propio packaging en una parte activa de la experiencia de marca.

Una renovación que mira al pasado para construir hacia adelante

El cambio de packaging es parte de un relanzamiento más amplio. Paty también presentó una nueva firma: “Hay Paty, algo bueno va a pasar”.

La frase busca tomar distancia de una comunicación basada únicamente en la nostalgia. La marca tiene más de seis décadas de historia en la Argentina, pero el objetivo declarado es utilizar ese recorrido como punto de partida para construir relevancia hacia adelante.

Esa misma tensión entre pasado y futuro aparece en la nueva campaña, titulada “Juntate, hacé historia”.

Fuente: Paty

El comercial parte de una pregunta: qué habría ocurrido si alguien hubiera faltado el día en que se creó Paty. A partir de esa premisa, la pieza construye distintas situaciones en las que la ausencia de una persona modifica un momento compartido.

La campaña también recupera elementos reconocibles de la historia publicitaria de la marca. Reaparece el puente de la publicidad de 1986 y la antigua pintada de “Paty, te quiero” se transforma ahora en “Paty, me flipas”. También vuelve el personaje de Patricia, mientras que la banda sonora elegida es “Mariposa Tecknicolor”, de Fito Páez.

La nostalgia, en este caso, funciona como reconocimiento. Pero la estrategia no apunta solamente a quienes crecieron con la marca.

La intención es conectar distintas generaciones alrededor de una misma escena: una reunión que se arma alrededor de la comida.

De una hamburguesa a una palabra incorporada al lenguaje cotidiano

La decisión de actualizar una marca con más de seis décadas de historia tiene detrás un activo difícil de construir desde cero: el reconocimiento cultural.

Paty nació en la Argentina a comienzos de los años sesenta, cuando comprar carne picada ya moldeada para cocinar en casa todavía representaba una novedad. Con el tiempo, la hamburguesa se incorporó a distintos momentos de la cultura popular.

Fuente: Paty

La marca tuvo presencia en El Capitán Piluso, el programa de Alberto Olmedo, y con el paso de los años “un paty” se convirtió en una forma habitual de pedir una hamburguesa. El término también quedó asociado a las canchas de fútbol, donde todavía existe la referencia al “paty de cancha”.

Ese nivel de reconocimiento plantea un desafío particular para cualquier renovación: cómo cambiar sin perder aquello que hizo reconocible a la marca.

La respuesta de Paty fue mantener elementos históricos —los colores, el logo y referencias de campañas anteriores— pero modificar la forma en que esos códigos aparecen frente al consumidor.

Qué cambia en el producto y cómo llegará a los puntos de venta

El nuevo packaging comenzó a llegar a los comercios en septiembre y durante noviembre la marca prevé realizar exhibiciones en más de 50 tiendas.

Además del rediseño, los envases incorporan indicaciones para preparar las hamburguesas en freidora de aire, una alternativa que se suma a las opciones tradicionales de plancha, sartén y parrilla.

La nueva campaña tendrá un despliegue escalonado hasta el 16 de diciembre, con presencia en televisión abierta y por cable, cine, medios digitales y vía pública. Fue desarrollada por GUT Buenos Aires, mientras que la nueva identidad visual estuvo a cargo de GUT Design. El comercial fue dirigido por Watta Fernández y producido por Primo.

El desafío detrás de la renovación, sin embargo, va más allá de lo que cambia a simple vista. Se trata de hacer que una marca reconocida pueda seguir siendo encontrada, identificada y recordada en un espacio tan cotidiano como el freezer.

Paty encontró en ese problema una oportunidad para actualizar su identidad y, al mismo tiempo, reforzar uno de los conceptos centrales de su nueva comunicación.

Porque ahora la marca no solo aparece en cada envase: se completa cuando los envases se encuentran.

Y detrás de ese nuevo diseño aparece una invitación que atraviesa toda la campaña: juntarse, compartir y hacer historia. Porque, como propone Paty, algo bueno va a pasar.