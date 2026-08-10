Perú no solo es reconocido por su gastronomía a nivel mundial. También se convirtió en un mercado cada vez más atractivo para las empresas vinculadas al universo culinario. En ese escenario, la marca argentina Hudson eligió al país andino para dar un nuevo paso en su plan de crecimiento regional y sumar un nuevo destino a su presencia en América Latina.

Con este desembarco, la compañía amplía una estrategia que ya la posicionó en mercados como Uruguay, México y Paraguay, y busca ser un jugador regional dentro del segmento de artículos para cocina. La elección de Perú no es casual: el fuerte vínculo de los consumidores con la cocina y la relevancia de su cultura gastronómica aparecen como un escenario propicio para la propuesta de la empresa .

Diseño e innovación como diferencial

La apuesta de Hudson combina funcionalidad con una fuerte identidad estética. La propuesta incluye utensilios y accesorios desarrollados para facilitar las tareas diarias para convertirse en parte de la decoración de uno de los espacios más importantes del hogar.

La compañía pone el foco en diseños contemporáneos, innovación técnica y una amplia paleta de colores que busca diferenciarse dentro de un mercado donde los consumidores valoran cada vez más tanto el rendimiento como la estética de los productos que utilizan a diario.

Una cocina pensada para compartir

“Cocinar y compartir” es el concepto con el que la marca nacional llega a Perú para promover los nuevos utensilios y categorías. La propuesta abarca diferentes momentos de la experiencia culinaria: desde la preparación de los alimentos hasta el servicio en la mesa y la sobremesa .

La empresa busca responder a una tendencia cada vez más extendida en los hogares latinoamericanos donde la cocina dejó de ser un espacio exclusivamente funcional para convertirse en un lugar de encuentro.

Una expansión con foco regional

La llegada a Perú representa un nuevo paso en la estrategia de internacionalización de Hudson. Con presencia en cuatro mercados latinoamericanos además de Argentina, la firma amplia su alcance con el objetivo de fortalecer su posicionamiento en la región y acercar su propuesta a consumidores que encuentran en la cocina un espacio de creatividad, encuentro y disfrute.