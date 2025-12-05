Santa Rosa presentó oficialmente “Camembertino”, un nuevo queso de pasta blanda con moho blanco y acerca al público un estilo de consumo todavía incipiente en el país.

El “Camembertino” se elabora con leche de vaca y se caracteriza por su corteza aterciopelada, resultado del desarrollo de hongos como Penicillium candidum o Penicillium camemberti. Esta capa externa —popularmente asociada a los “quesos de pelo blanco”— es totalmente comestible y aporta las notas características que distinguen este tipo de quesos de otras variedades con hongos internos.

Su interior, en contraste, ofrece una textura cremosa y suave que se funde al paladar, generando una combinación equilibrada entre la suavidad del centro y la complejidad de la corteza.

En Europa, suelen consumirse en tablas o en bocadillos sencillos, acompañados por panes y mermeladas que resaltan el contraste entre lo salado y lo dulce.

Un impulso para diversificar la picada argentina

Este tipo de queso puede funcionar en las picadas como un complemento que aporta variedad y riqueza sensorial a las tablas tradicionales dominadas por Reggianito, Provoleta o Pategrás.

Phillippe Dumain, Cheesellier y Director de Calidad Internacional de Savencia Fromage & Dairy, destacó que el lanzamiento invita a los consumidores a explorar el mundo quesero con mayor libertad.

“En la degustación de quesos, la única regla es romper las reglas. Animamos a nuestros clientes a crear sus propias experiencias. Si bien en Europa se come con la corteza, en Argentina la invitación es a probar todas las variantes posibles y encontrar su forma favorita de disfrutar del Camembertino”, señaló.

Maridajes que recuperan el espíritu del terroir

Otra de las apuestas del producto está en ampliar las posibilidades de consumo. Siguiendo el concepto francés de terroir —la idea de que los alimentos que se desarrollan en un mismo entorno armonizan naturalmente entre sí—, recomiendan acompañar este tipo de queso con bebidas como Calvados, sidras secas o ginebras artesanales, todas originarias de regiones donde los quesos de moho blanco forman parte del paisaje gastronómico.

Para quienes buscan una experiencia más gourmet, el Camembertino combina bien con chocolate amargo rallado, miel o frutos secos. También puede integrarse fácilmente a formatos más cotidianos, como una picada acompañada por cerveza, pan de masa madre o dips suaves.

Conservación y accesibilidad

Para garantizar la mejor experiencia, la empresa recomienda conservar el queso envuelto en papel aluminio y mantenerlo refrigerado, ya sea entero o en trozos.

El Camembertino cuenta con certificación Sin TACC / Sin Gluten, lo que lo convierte en una opción apta para personas celíacas y amplía su alcance potencial dentro del mercado argentino, donde la demanda de productos libres de gluten continúa en crecimiento.