La atención se convirtió en uno de los recursos más disputados del mercado. Entre el scroll infinito, los bloqueadores de anuncios y la multiplicación de estímulos diarios, las marcas enfrentan una dificultad que excede la visibilidad: conseguir que su mensaje permanezca en la memoria.

En ese escenario, el marketing experiencial propone modificar la lógica tradicional de la comunicación. En lugar de interrumpir al consumidor, busca involucrarlo en una experiencia de la que pueda participar y, eventualmente, quiera hablar.

“Las audiencias de hoy no quieren mirar desde afuera, quieren ser protagonistas”, señalan desde Inmental Interactive, firma especializada en marketing experiencial y desarrollos interactivos.

Cuando la marca deja de ser un mensaje

La diferencia entre una pieza publicitaria estática y una activación interactiva está, en buena medida, en el nivel de participación que exige. Una persona que se acerca a un espacio para probar un juego de realidad virtual, interactuar con un holograma o experimentar con una instalación tecnológica decide dedicarle tiempo y atención a esa propuesta.

Para Inmental Interactive, ese vínculo voluntario es uno de los principales activos de este tipo de acciones. La experiencia no se limita a transmitir información sobre un producto o servicio: intenta generar una emoción asociada con la marca.

La empresa asegura que desarrolla más de 300 proyectos interactivos por año, con más de 1,5 millones de interacciones directas de usuarios. El trabajo abarca festivales de música, eventos deportivos, lanzamientos de productos, activaciones en shoppings, celebraciones corporativas y muestras en museos.

Aunque los formatos y públicos varían, el objetivo que identifica la compañía es común: llevar la relación entre las marcas y las personas más allá de las pantallas y construir un contacto presencial con impacto emocional.

Qué tecnologías están redefiniendo los eventos

Herramientas que hasta hace algunos años parecían reservadas a la ciencia ficción ya forman parte de las estrategias de comunicación de empresas y organizaciones. La realidad aumentada, la robótica, los sensores de movimiento y la inteligencia artificial permiten diseñar espacios capaces de responder a las acciones de los asistentes.

Entre las posibilidades aparecen los asistentes virtuales que dialogan en tiempo real con los invitados y las experiencias de retail en las que el cliente puede intervenir un producto en tres dimensiones antes de comprarlo.

Estas soluciones también encuentran aplicaciones en el mundo corporativo y B2B. Un stand, una presentación o un espacio institucional pueden incorporar interfaces interactivas para facilitar conversaciones, explicar conceptos complejos o captar información sobre el comportamiento de los visitantes.

El desafío, advierten desde Inmental, consiste en que la tecnología no se convierta en un recurso ornamental. La elección de cada herramienta debe responder a un objetivo concreto y a la historia que la marca busca contar.

La gamificación como puerta de entrada

Dentro de este nuevo ecosistema, la gamificación ocupa un lugar central. Los juegos, los desafíos y las dinámicas de competencia favorecen una participación más espontánea y reducen la percepción de que el consumidor está frente a una acción comercial.

La lógica es sencilla: cuando una persona juega, resuelve un acertijo o intenta superar una prueba, la atención se concentra en la experiencia. La marca deja de ser únicamente quien comunica y pasa a formar parte de una situación que puede resultar entretenida.

La reacción emocional también puede convertirse en un ancla de memoria. Una sonrisa al ganar un premio, la sorpresa de verse proyectado en una pantalla con filtros interactivos o el asombro ante un brazo robótico que sirve un café son momentos que pueden permanecer asociados a la identidad de una empresa.

A la vez, esas experiencias están pensadas para continuar en el entorno digital. El diseño estético y la tecnología se combinan para generar situaciones que los participantes quieran registrar y compartir en sus redes sociales.

De ese modo, una activación presencial puede extender su alcance a través de los propios asistentes, que se transforman en difusores de la experiencia.

El trabajo detrás de una activación tecnológica

La puesta en marcha de una experiencia inmersiva requiere coordinación entre distintos actores. El cliente aporta sus objetivos comerciales; la agencia, la mirada estratégica y creativa; y el estudio especializado traduce ese concepto en una solución concreta.

En ese proceso intervienen ingenieros, diseñadores, programadores, técnicos y profesionales de marketing. La tarea incluye definir qué tecnología resulta adecuada, desarrollar la interacción, montar la estructura y comprobar que todo funcione en las condiciones reales del evento.

Los plazos representan otro de los desafíos. En la industria de los eventos, una idea no alcanza con estar bien planteada: debe llegar a tiempo, ser probada y funcionar en vivo cuando se abren las puertas al público.

Por eso, la capacidad de adaptación y la respuesta ante cambios de último momento forman parte del trabajo tanto como la creatividad inicial.

De la experiencia al dato

La evolución de estas propuestas también modificó la manera de evaluar sus resultados. A diferencia de las acciones BTL tradicionales, las experiencias interactivas pueden generar información cuantificable sobre el comportamiento de los participantes.

Sensores, registros digitales, códigos QR y herramientas de analítica en tiempo real permiten medir la cantidad de asistentes, las conversiones, el tiempo de permanencia y otros indicadores vinculados con el rendimiento de una activación.

Para las empresas y sus directorios, esa información resulta relevante porque permite analizar una acción física con criterios similares a los de una campaña digital. La experiencia deja de ser solo una instancia de contacto y se convierte también en una fuente de datos para evaluar el retorno de la inversión.

En un contexto de atención fragmentada, las marcas buscan nuevas formas de ser elegidas, recordadas y compartidas. La tecnología aporta recursos para construir ese vínculo, pero su eficacia depende de cómo se integre a una propuesta con sentido.

El futuro de los eventos, según la mirada de Inmental Interactive, no pasa únicamente por incorporar dispositivos más sofisticados. La clave está en diseñar experiencias capaces de involucrar al público, generar una emoción y convertir ese momento en una relación más significativa con la marca.