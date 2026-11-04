La industria tabacalera atraviesa una transformación impulsada por el desarrollo de nuevas tecnologías y alternativas sin combustión. En Argentina, la Resolución 549/2026, de mayo pasado, abre una nueva etapa para estas categorías, un escenario que se considera una oportunidad para avanzar hacia un mercado regulado y con mayor trazabilidad.

El cambio llega en un momento de inflexión para el sector, que busca ampliar su oferta más allá de los cigarrillos tradicionales. Las bolsitas de nicotina, los dispositivos de vapeo y los productos de tabaco calentado forman parte de esa evolución, con propuestas que prescinden de la combustión, reducen la exposición a determinadas sustancias nocivas​ y posibilitan el propósito de British American Tobacco (BAT): un futuro sin humo ​.

Jorge Arguindegui, Country Manager de BAT, charló con El Cronista sobre el avance y lo que significa para las tabacaleras este cambio.

“Pasamos de una prohibición total a una regulación, lo cual siempre es positivo. ​​Aun cuando todavía ​​ quedan ​​ aspectos regulatorios sobre los cuales seguir trabajando, es ​ un ​ gran ​ primer paso hacia adelante y Argentina está marcando un ejemplo para la región en desarrollar y regular estas nuevas categorías” , señaló Arguindegui.

Jorge Arguindegui, Country Manager de BAT Argentina A@PINTA_Foto

Nuevo marco regulatorio: cuáles son las categorías sin combustión

Uno de los principales cambios que destaca BAT es la posibilidad de avanzar hacia un mercado con mayores herramientas de control.

“Esta primera regulación es un paso muy positivo. Para los consumidores es un avance porque les da la posibilidad de acceder a productos de riesgo reducido, pero también ayuda a la trazabilidad y es una manera concreta de combatir el mercado ilícito” , celebró el Country Manager de BAT Argentina.

La compañía también plantea la necesidad de ampliar las posibilidades de comunicación sobre estas alternativas. Brindar más información bajo controles estrictos resulta clave para informar al consumidor adulto sobre las alternativas al cigarrillo convencional.

“Creemos que hay una gran oportunidad para flexibilizar la regulación en los canales digitales y redes sociales, siempre garantizando mecanismos para certificar que se trata de consumidores adultos ​ mayores de 18 años ​​ ” , explicó Arguindegui

Guillermo Laborda, subdirector periodístico de El Cronista, junto a Arguindegui. A@PINTA_Foto

​​D​​​e los cigarrillos tradicionales ​a ​las nuevas tendencias de consumo

El desarrollo de nuevas categorías también modifica la estrategia de la industria. BAT busca pasar de un modelo centrado en productos de combustión a otro que incorpore distintas tecnologías y alternativas de consumo.

La diferencia técnica está en el proceso: mientras que el cigarrillo quema tabaco, las nuevas categorías utilizan otros mecanismos .

Los dispositivos de vapeo calientan un líquido para generar un aerosol; los productos de tabaco calentado elevan la temperatura del tabaco sin quemarlo, y las bolsitas de nicotina permiten consumir nicotina por vía oral sin combustión.

“Evolucionamos de una compañía que estaba basada 100% en productos de combustión como el cigarrillo a una empresa multicategoría. Y eso no se refleja solo en los productos que ofrecemos, sino en los procesos tecnológicos e investigaciones que aplicamos, no sólo para los productos, sino para comprender a nuestros consumidores y al mercado” , remarcó Arguindegui.

La llegada de las bolsitas de nicotina al mercado argentino

La transformación ya tiene una expresión comercial en el país. Arguindegui señala que BAT comenzó a distribuir a escala nacional las bolsitas de nicotina, un producto que no requiere combustión y que forma parte de la expansión de su portafolio.

​​La llegada de estos productos se produce en paralelo con la implementación del nuevo marco regulatorio. ​ ​​

​​El desafío, en esta etapa, consiste en desarrollar el mercado dentro de las condiciones establecidas por la normativa, fortalecer los mecanismos de control y generar información sobre las características de las nuevas​ categorías.

“El ​ momento es sumamente oportuno porque el Gobierno comprende que el camino indicado es la apertura hacia las experiencias internacionales, y estamos convencidos de que vamos en la dirección correcta ​ . Casos como el de Suecia ​ , con certificación de país libre de ​​ humo, nos ​​ dan la pauta del valor de las nuevas categorías y nos motivan para alcanzar nuestro propósito global: un mañana mejor ​ ​”, sostuvo Arguindegui.​

Consumo de tabaco: qué dicen las investigaciones científicas

La estrategia de reducción de daños de BAT se sustenta en su centro de innovación en Southampton (Inglaterra), donde más de 400 investigadores e ingenieros han desarrollado más de 200 publicaciones de estudios científicos enfocados en tecnologías sin combustión.

Esta investigación busca generar evidencia científica sobre la menor exposición a sustancias nocivas frente al cigarrillo convencional, respaldándose en estudios e informes de organismos de referencia como el King’s College de Londres, la red científica Cochrane y el sistema sanitario británico (NHS), que contempla el vapeo como una herramienta que ayuda a dejar de fumar.

Como referencia para el debate regulatorio argentino, la compañía observa casos internacionales como el de Suecia, donde la disponibilidad y regulación de alternativas sin combustión —junto con políticas de prevención y control— contribuyeron a que el consumo diario de tabaco cayera del 13% a cerca del 5% entre 2008 y 2024, lo que genera que el país esté a punto de ser declarado oficialmente “libre de humo”.

Sumado a las experiencias de Estados Unidos y el Reino Unido, estos antecedentes remarcan la importancia de analizar la evidencia científica y regulatoria global antes de definir el marco local.

En este escenario de transformación estratégica del negocio, Arguindegui asumió ​en 2026 ​la conducción de BAT Argentina para acompañar los cambios tecnológicos y adaptar la operación al despliegue de nuevas categorías.