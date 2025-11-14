En un escenario donde los mercados cambian rápido y la información abunda, la diferencia está en contar con una guía profesional que nos ayude a alinear las decisiones a nuestros objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Lo que durante años se resolvía con ahorro tradicional hoy se redefine: invertir se convirtió en una herramienta cada vez más extendida entre los argentinos, incluso entre quienes no tienen experiencia previa. ICBC, banco experto en inversiones, señala que la diferencia ya no pasa solo por el producto financiero, sino por la planificación y el acompañamiento profesional.

“Invertir dejó de ser un tema para pocos. Hoy cada vez más personas nos preguntamos cómo hacer rendir nuestra plata de manera inteligente, sin descuidar la seguridad ni la tranquilidad”, destacan desde el banco.

¿Por qué invertir es mejor que ahorrar?

Desde ICBC explican que la diferencia entre ahorrar e invertir es clave para el futuro financiero de las personas.

“Ahorrar protege lo que ya tenés; invertir multiplica tu futuro. El ahorro conserva, pero no alcanza. Con el tiempo, el dinero guardado pierde valor por efecto de la inflación. Invertir es dar un paso más: hacer que tu plata trabaje para vos, generando rendimientos que se suman y te ayudan a cumplir objetivos. La diferencia clave es que al invertir de manera planificada y con asesoramiento profesional, ganás tranquilidad y seguridad”, señalan desde ICBC.

De esta manera, el banco busca resaltar la importancia de pasar del ahorro a la inversión, como estrategia para proteger y potenciar el valor del dinero en el tiempo.

¿Por qué es importante asesorarse?

En materia de inversiones, el rendimiento no depende solo del producto, sino del nivel de riesgo que cada inversor está dispuesto a asumir. Por eso, los expertos subrayan la importancia del asesoramiento profesional.

Un asesor financiero ayuda a definir metas, plazos y tolerancia al riesgo. A partir de ese diagnóstico, diseña una estrategia personalizada que protege el capital y evita errores por decisiones apresuradas.

“Un buen asesor comienza preguntando: ¿cuáles son tus objetivos?, ¿cuánto tiempo podés dejar el dinero?, ¿qué nivel de riesgo estás dispuesto a asumir? A partir de esas respuestas diseña una estrategia personalizada y sólida, que protege tu capital y evita errores por decisiones apresuradas. La ganancia más inteligente es la que llega sin sobresaltos”, resumen desde ICBC.

¿Cómo definir una estrategia eficiente?

No todas las inversiones responden a los mismos objetivos. El horizonte de tiempo, corto, mediano o largo plazo, y el perfil del inversor, conservador, moderado o agresivo, determinan el tipo de instrumento adecuado.

En el corto plazo se prioriza la liquidez; en el largo, se puede asumir mayor riesgo.

“Un inversor conservador prioriza seguridad, aunque gane menos; uno más agresivo tolera la volatilidad buscando mayores rendimientos. Invertir con un plan claro, donde la estrategia se alinea con los objetivos personales, es el mapa que lleva a destino”, destacan los especialistas.

¿Cómo afectan las emociones en tus inversiones?

El comportamiento emocional juega un papel importante en las decisiones de inversión. El miedo a perder o la euforia ante las subas suelen llevar a errores frecuentes: comprar caro y vender barato.

Para los expertos, la clave está en mantener la disciplina y evitar decisiones impulsivas. “Menos nervios, más estrategia”, recomiendan. Contar con acompañamiento profesional permite mantener la calma y sostener la visión de largo plazo, incluso ante escenarios de volatilidad.

¿Cuáles son los errores más comunes al empezar a invertir?

Entre los desaciertos más habituales figuran la falta de diversificación, la búsqueda de ganancias rápidas y las ventas apresuradas en momentos de caída. Evitar estos errores, aseguran desde ICBC, requiere paciencia, planificación y asesoramiento continuo.

Invertir bien no implica adivinar el futuro, sino diseñar un plan y sostenerlo en el tiempo, ajustándolo cuando sea necesario.

¿Qué rol tienen el tiempo y la paciencia en el rendimiento?

El tiempo es uno de los factores más poderosos en el crecimiento de una inversión. El llamado interés compuesto, la ganancia que se reinvierte y genera nuevas ganancias, permite que incluso montos pequeños crezcan de manera sostenida.

El mensaje es claro: no se trata de actuar rápido, sino de actuar con método y dejar que el tiempo haga su trabajo.

¿Existen soluciones mágicas en el mundo de las inversiones?

Los especialistas advierten sobre las ofertas de inversión que prometen rendimientos elevados y sin riesgo, frecuentes en redes sociales.

“Las recetas universales o las promesas de ganancias rápidas suelen ser señales de alerta. Hay que desconfiar de las estafas que circulan en redes: prometen rendimientos imposibles y presionan para decidir rápido. Lo que parece demasiado fácil, casi siempre es trampa”, remarcan.

Por este motivo la clave es apoyarse en asesores idóneos, con respaldo de la Comisión Nacional de Valores, que acompañen cada paso con criterio profesional.

¿Cuáles son los tres tipos de productos de inversión más habituales?

ICBC clasifica los principales instrumentos en tres categorías:

Productos a tasa , como plazos fijos o fondos money market, orientados a perfiles conservadores.

Renta fija , como bonos, que ofrecen estabilidad y un rendimiento pactado.

Renta variable: como las acciones, implica mayor riesgo pero también mayor potencial de ganancia a largo plazo.

“La clave está en diversificar: combinar los tres tipos ayuda a equilibrar riesgo y rendimiento.Tu dinero merece un plan, no suerte. Más estrategia, menos sorpresa “, recomiendan para equilibrar riesgo y rentabilidad.

¿Cómo hago rendir mi sueldo o mis ingresos mensuales?

ICBC tiene una alternativa pensada para quienes quieren empezar a invertir de manera simple y rápida

El banco ofrece opciones desde $1.000, disponibles todos los días de la semana, que pueden gestionarse desde el home banking o la app.

El dinero comienza a rendir desde el primer día, en fondos administrados por profesionales y con total transparencia.

¿Qué pasa con esos dólares que guardamos?

Guardar dólares en efectivo puede parecer seguro, pero no genera rendimiento y puede implicar pérdida de valor real.

ICBC sugiere evaluar alternativas como plazos fijos o fondos Alpha en dólares, que permiten conservar el poder adquisitivo con respaldo y asesoramiento.

“Aunque los veas y los toques, los dólares guardados “bajo el colchón” no crecen ni generan intereses. Con el tiempo pueden perder poder de compra, e incluso corren riesgo de pérdida o robo. Como toda moneda, el dólar también sufre el efecto de la inflación. Guardar dinero sin que genere rendimiento no garantiza conservar su valor real” , explican desde ICBC.

En un mercado donde la información abunda y la volatilidad es parte del escenario, contar con una mirada profesional se vuelve esencial.

Desde ICBC remarcan que invertir no es una decisión aislada, sino parte de una estrategia integral que combina análisis, acompañamiento y conocimiento.

En definitiva, hacer rendir la plata no depende solo de la coyuntura: depende de tener un plan, asesoramiento y tiempo para dejar que las decisiones den sus frutos.