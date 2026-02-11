Expediente Nº EX-2023-29547339- -APN-DGD#MDP. El SUBSECRETARIO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL DISPONE: Impónese una sanción de multa equivalente a UNA COMA DOS (1,2) CANASTAS BÁSICAS TOTAL (CBT) TIPO HOGAR 3, que publica el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA a la firma DORINKA S.R.L., C.U.I.T. N° 30-67813830-0, con domicilio en la Avenida Brig. Gral. J. M. de Rosas N° 14457, Localidad de González Catán, Provincia de BUENOS AIRES, por infracción al Artículo 5° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias.