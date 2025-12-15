ultimas noticias
Actualizado el 15 de Diciembre de 2025
Mercado cambiario.
Dólar oficial: a cuánto cotiza en los bancos de la city este lunes 15 de diciembre
A cuánto cotiza el oficial hoy lunes 15 de diciembre, la cotización del dólar blue y cómo queda la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial.
Elecciones en Chile.
Milei felicitó a su “amigo” Kast: “Un paso más de nuestra región en defensa de la libertad”
Zoom editorial .
De la defensa del empleo a la defensa de los desempleados y los trabajadores en negro
Guillermo Laborda
Para todos los perfiles.
Dónde invertir: las recomendaciones de los analistas para no perder plata
Decisión.
Mercedes-Benz les devolverá el impuesto al lujo a quienes compren autos en diciembre y enero
Financial Times.
La advertencia del aceite de ballena que Wall Street prefiere ignorar
Michael Haigh
Símbolo de CABA.
Esta clásica pizzería porteña es récord mundial por la cantidad de reseñas en Google
Shot Financiero.
Entrevista a Pablo Peña, el mexicano que estudió con un premio Nobel y recomienda leer a “economistas muertos”
Economía al día.
Reforma laboral: qué impuestos se eliminan y cuáles bajan para venta de inmuebles, autos y empresas
Alianza.
Disney entra fuerte al mundo de la IA: pone u$s 1.000 millones en el chatbot más usado
Fuego cruzado.
Adorni le respondió a Macri: “Le jugó una mala pasada la nostalgia”
Nuevo ministro del Interior.
Las primeras palabras de Santilli: “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas”
Elecciones .
Amigo de Milei y líder del Partido Republicano: quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile
