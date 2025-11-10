El Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional de Colombia ha abierto una nueva convocatoria para jóvenes interesados en prestar su servicio militar. Se han dispuesto 15.000 cupos para hombres y mujeres en todo el país, con salarios que alcanzan hasta $1.000.000.

La convocatoria está dirigida a personas entre los 18 y los 24 años, quienes tendrán la oportunidad de integrarse al Ejército y desempeñar funciones en diversas áreas estratégicas.

De acuerdo con información oficial, los seleccionados recibirán un pago mensual de 996.450 pesos, además de beneficios adicionales que incluyen salud prioritaria, transporte y formación académica. ¿Cómo aplicar?

¿Cómo postularse al Ejército Nacional?

Para postularse, los interesados deben ingresar al portal web libretamilitar.mil.co, registrarse y completar el formulario en línea. El sistema requerirá datos personales, información académica y documentos familiares para proceder con la inscripción. Una vez finalizado el registro, el Comando de Reclutamiento programará una cita para continuar con el proceso.

Existen 60 distritos militares en el país, donde los jóvenes podrán presentarse para realizar exámenes físicos y entrevistas. Es esencial cumplir con los requisitos establecidos y mantenerse informados sobre las convocatorias oficiales para evitar fraudes o información errónea.

¿Cuáles son las ventajas de hacer el servicio militar?

Además del salario mensual, los jóvenes que ingresen al Ejército Nacional recibirán una serie de beneficios que incluyen:

Atención en salud prioritaria y general.

Alimentación y estadía gratuita en las instalaciones militares durante el tiempo de servicio.

Bonificación adicional al finalizar el servicio, equivalente a 1,5 salarios mínimos legales vigentes .

Transporte gratuito para el traslado al lugar de destino y regreso al domicilio al finalizar el servicio.

Capacitación laboral en alianza con el SENA para facilitar la inserción al mercado laboral.

Descuentos en tiendas y restaurantes por acuerdos comerciales.

Matrícula cero para continuar estudios en escuelas de formación militar y policial.

El Ejército Nacional contrata: cómo es el proceso de selección y los requisitos necesarios

El proceso de selección incluye una serie de pruebas físicas y evaluaciones médicas, con el objetivo de asegurar que los postulantes se encuentren en condiciones óptimas para el servicio. Entre los requisitos más relevantes se encuentran:

Tener entre 18 y 24 años.

Contar con buena salud física y mental.

Presentar la documentación completa dentro de los plazos establecidos.

Para obtener información adicional, los interesados pueden dirigirse a los distritos militares más cercanos o visitar el portal web oficial del Ejército Nacional.