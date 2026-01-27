El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.663 este martes, 27 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.9% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.26%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.84%.

Conoce la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 29.66%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.57%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante.

En resumen, la tendencia positiva del Quetzal sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.