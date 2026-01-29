El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6675 este jueves, 29 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.3% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.27%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.90%.

Conoce la cotización de este jueves, 29 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 27.70%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.48%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda local, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía nacional.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos como la inflación o cambios en el mercado internacional. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.