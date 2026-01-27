El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.222 este martes, 27 de enero de 2026, cifra que refleja una alteración del -0.74% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -2.16%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -15.89%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 5.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.93%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere que la moneda ha ganado fuerza frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.