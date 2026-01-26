En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.367 este lunes, 26 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.03%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.18%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -15.03%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este lunes, 26 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.91%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y el crecimiento económico.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.