Al cierre de mercados de este lunes, 26 de enero de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3687.47. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 1.21%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.35%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -11.53%, reflejando una depreciación significativa frente a otras monedas.

Conoce la cotización de este lunes, 26 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 14.72%, es mayor que la volatilidad anual del 13.65%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante.

En resumen, la tendencia positiva del Peso colombiano sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.