Al cierre de mercados de este jueves, 29 de enero de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3651.97. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.03%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.24%, mientras que en el último año su variación ha sido de -12.52%.

Conoce la cotización de este jueves, 29 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 34.09%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.20%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en el mercado internacional o políticas económicas. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este aumento y su sostenibilidad a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 29 de enero de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.