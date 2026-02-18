La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7407 este miércoles, 18 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 0.5%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.91%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.17%, reflejando una ligera recuperación reciente frente a una tendencia a la baja en el periodo anual. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 3.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.60%. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha experimentado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía británica. A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear factores externos que puedan influir en su cotización en el futuro. La estabilidad económica y política del Reino Unido será clave para mantener esta tendencia favorable. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.