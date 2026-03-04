La cotización del euro cerró a USD 0.8588 este miércoles, 4 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.46%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.47%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.60%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.97%, es menor que la volatilidad anual del 7.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene este impulso, podríamos ver un mayor interés en inversiones en euros, lo que podría influir en el mercado cambiario en el corto plazo. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.