La cotización del euro cerró a USD 0.8483 este miércoles, 18 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.52%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.86%, mientras que en el último año su variación ha sido del -3.71%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.65%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento alcista puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía europea, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad financiera en la región. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.